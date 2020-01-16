Бой ММА завершился страшным нокаутом: спортивные итоги 15 января

Американский боец ММА Эммануэл Кэлхоун отправил в чудовищный нокаут своего оппонента, а российский канал РЕН ТВ оскандалился с анонсом боя Конора МакГрегора.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 15 января.

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