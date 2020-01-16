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16 января • обновлено в 09:42
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Бой ММА завершился страшным нокаутом: спортивные итоги 15 января

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Американский боец ММА Эммануэл Кэлхоун отправил в чудовищный нокаут своего оппонента, а российский канал РЕН ТВ оскандалился с анонсом боя Конора МакГрегора.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 15 января.

Кроме того, вратарь сборной Украины по футболу Андрей Лунин перешел в новую команду. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Читайте все новости по теме "МакГрегор – Серроне" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Темы
МакГрегор – Серроне MMA
Персоны
Андрей Лунин Артем Беседин Конор МакГрегор
Тег
ФК Динамо Киев
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