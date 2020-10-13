Неожиданное решение перед матчем Украина - Испания вызвало ярость у болельщиков

Решение сократить квоту билетов на матч 4-го тура Лиги наций УЕФА Украина – Испания с 30% до 15% от общего количества мест на НСК "Олимпийский", вызвало ярость у украинских болельщиков.

Фанаты на странице Украинской ассоциации футбола (УАФ) в Facebook устроили настоящий холивар, забросав авторов решения гневными комментариями.

"Что-то вы "рано" написали... надо было в 21:35, когда людей будут разворачивать у турникетов. Как можно быть таким безмозглым, чтобы принимать такие решение?" – пишут юзеры.

Один из фанатов рассказал, что он проехал полстраны в Киев, забронировал отель и за 2 часа до матча узнал, что билет аннулирован.

Многие из украинцев назвали ситуацию цирком и дурдомом.

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок на столичном НСК "Олимпийский" Украина – Испания начнется в 21:45. Уже названы телеканалы, которые покажут игру. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию игры.