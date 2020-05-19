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19 мая • обновлено в 11:59
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"Не поддерживаю": чемпион мира из Украины Павел Журавлев высказался о конфликте Усика и Грицая

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Чемпион мира по кикбоксингу 2008 года, украинец Павел Журавлев заявил, что в конфликте Александра Усика и Богдана Грицая он не поддерживает ни одну из сторон.

"Сегодня нет человека, который бы не знал о ситуации с боем Грицая и Усика. Я ответил бы словами Игоря Талькова: "Ошибаются и те, и другие". Я не поддерживаю ни одних, ни вторых. В ролике, где Александр вызвал на бой диванного эксперта, я не нашел никакой агрессии. У нас в интернете действительно много специалистов, которые, создавая левые аккаунты, могут писать гадости. Мне тоже такие попадаются. И вот тут Александр решил такой прикольчик сделать, но не ожидал такого вызова", – сказал Журавлев в интервью изданию Tribuna.

Павел Журавлев

Павел Журавлев

Крым.Реалии

Он считает, что с большой долей вероятности их бой не состоится, и отдает свое предпочтение Усику, который сейчас находится в хорошей форме.

"Давайте понимать, что как бы кто не относился к Усику, он лучший боксер в категории 91 кг. Это статус. И здесь важно понимать, что иерархия попадания на чемпионский бой в боксе выстроена очень четко. Ты должен пройти 5 кругов ада, чтобы добиться этого. Поэтому я в этот бой не верю. Есть ли шанс у Грицая победить? Я думаю, что Усик настолько готов функционально, что даже при большом желании завалить его партер вряд ли получится. Это мое мнение, я могу ошибаться", – добавил кикбоксер.

Как сообщал OBOZREVATEL, легенда украинского спорта Денис Силантьев указал на ошибку Усика в перепалке с Грицаем.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
кикбоксинг
Персоны
Богдан Грицай Александр Усик
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