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29 апреля • обновлено в 11:48
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"Какой-то мазохист": легенда MMA Тактаров высказался о конфликте Уткина и Соловьева

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Легендарный российский боец смешанных единоборств Олег Тактаров считает, что пропагандист Владимир Соловьев сам провоцирует продолжение словесной перепалки с комментатором Василием Уткиным.

"Я Соловьеву сказал, что есть такой парень, как Артем Лобов. Когда на него набросился весь шквал грязи, то он просто взял заблокировал всех и взял тишину. Сейчас он прекрасный парень, о нем знает весь мир, он даже что-то выигрывает и им можно гордиться. Он вырос без отца, с матерью по миру поездил. Я Соловьеву сказал – 3 дня помолчите с Уткиным и все успокоится, но не тут то было. Все СМИ только о нем. Соловьев какой-то мазохист в этом плане", – цитирует слова Тактарова издание ToFight.

Владимир Соловьев

Владимир Соловьев

МК

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Персоны
Владимир Соловьев Василий Уткин
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