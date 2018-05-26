Тупо взвинтив цены на проживание во время финала ЛЧ в 50-70 раз, гостиницы столицы подставили страну: когда теперь еще Европа ей доверит принимать нечто подобное — дикари есть дикари.

Что же до собственно финала, то очень знаменитый и очень дорогой Реал (2-й в мире по стоимости состава после Барселоны), в этом сезоне очень давно не претендующий даже на золото страны, туда подтолкнули судьи еще в 1/4, обидев при этом Ювентус (выигрывающий чемпионат Италии уже 7-й сезон подряд); Ливерпуль же и вовсе никто там не ожидал: лишь 11-й по цене игроков и 34-й по рейтингу клуб Европы чемпионом национального первенства был последний раз 28 лет назад (что не помешало ему, правда, стать победителем ЛЧ-2005, а через 2 года снова выйти в ее финал), да и хотя бы призёром в английской Премьер-лиге последние 4 сезона он не был.

Ну а болеть буду, конечно, за Ливерпуль: он нежданчик, а я люблю сенсации, он чуть ли не в 2 раза беднее соперника и главное — его не тянули арбитры.

Вот интересно, Реалу вкусно побеждать так, как он прошел Юве?

Попутно пожелаю Салаху откусить побольше от России на ее домашнем чемпионате, но сейчас вернусь к английской традиции футбольных неожиданностей.

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Я мысленно их называю наследниками Зари (внезапно победившей 46 лет назад в чрезвычайно разнообразном и одном из сильнейших на то время национальных чемпионатов в мире; тогда же на Кубке Независимости в Бразилии чуть усиленная Заря выиграла 1:0 у сборной Уругвая, перед этим выбившей СССР на ЧМ-70 в 1/4, и с таким же счетом проиграла сборным Аргентины и Португалии).

Так вот, 2 сезона назад совсем тогда нищий (конечно, по английским понятиям) Лестер, едва выбравшись перед этим из Чемпионшипа и чуть было не вернувшись туда снова, вдруг уверенно победил в английском чемпионате, после чего еще и дошел до 1/4 Лиги чемпионов.

А намного раньше — в 1978-м — неожиданно вернувшийся в АПЛ Ноттингем Форест не только сразу — и единственный раз в своей истории! — стал чемпионом Англии, но еще и выиграл после этого 2 раза подряд Кубок европейских чемпионов (где играл всего трижды: 1 раз — как чемпион Англии и 2 раза — как обладатель КЕЧ) плюс суперкубок УЕФА!!! С тех пор команда долго блуждает между 1-м, 2-м (где она сейчас) и 3-м дивизионами английского чемпионата, "но в ее жизни была площадь безумная роз"...

Успеха Ливерпулю (а возрождения — Заре), позор гостиничным барыгам (интересное забытое слово вернул нам заезжий фокусник!), ждем Роналдосалахского Финала, и — СЛАВА УКРАИНЕ!