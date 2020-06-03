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3 июня • обновлено в 11:29
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"Иду уничтожать": Алиев вызвал на бой российского комментатора Андронова

3.4т
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Бывший футболист киевского "Динамо" Александр Алиев, который недавно дебютировал в боксерском ринге, бросил вызов российскому комментатору Алексею Андронову.

"Я буду продолжать заниматься боксом и скоро, в новом выпуске, я вызову новых людей, пускай они готовятся. А первый это будет Андронов – м*скаль, московский комментатор, готовься. Я тебя иду уничтожать", – сказал Алиев в новом выпуске на своем YouTube-канале "Кент".

Александр Алиев вызвал на бой Алексея Андронова

Александр Алиев вызвал на бой Алексея Андронова

YouTube

Напомним, что Андронов несколько раз публично высказывался о бывшем полузащитнике "Динамо", рассказав о расистской выходке с его участием и о том, как Александр "слил в унитаз" экс-тренера киевской команды Юрия Семина.

Как сообщал OBOZREVATEL, опубликованы лучшие моменты первого боя Алиева, в котором он встречался с актером и моделью Никитой Вакулюком.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Персоны
Алексей Андронов Александр Алиев
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