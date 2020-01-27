Вторая сенсация за неделю: обзор 31-го тура УХЛ

26 января завершился 31-й тур регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги - Пари-Матч, в рамках которого "Донбасс" минимально обыграл "Днепр" на выезде, а "Белый Барс" сделал вторую сенсацию за неделю, всухую одолев "Кременчук".

"Днепр" - "Донбасс" 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Тур в Херсоне начали вице-чемпион и чемпион Украины "Днепр" и "Донбасс". До этого в шести очных встречах команды установили паритет, записав на свой счёт по три победы.

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Как и ожидалось, поединок команды провели абсолютно на равных, много атакуя и создавая массу опасных моментов у обоих ворот. Нули на табло держали только уверенная игра голкиперов и нереализация моментов у обеих команд. Однако, результат активные действия принесли в пользу донецкого клуба - первую шайбу в матче забросил Никита Милехин, завладев минимальным преимуществом над "щуками".

Не смотря на все попытки "Днера" сравнять счёт в матче, игра новичка "Донбасса" Алексея Трифонова в воротах не позволила херсонцам возвращаться в игру. А на экваторе заключительной двадцатиминутки Илья Коренчук точным броском второй раз прошил Александра Хомутова, увеличив отрыв в счёте до двух шайб.

Ответить "Днепр" смог только за 18 секунд до конца встречи - единственную шайбу команды хозяев забросил Артём Целогородцев, установив окончательный счёт 1:2 на табло и не позволив Алексею Трифонову записать "сухарь" в первом же матче в донецкой форме. К слову, героем матча стал форвард дончан Никита Милехин, который поучаствовал в обеих шайбах своей команды.

"Белый Барс" — "Кременчук" 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Во втором матче тура "Белому Барсу" удалось сотворить вторую кряду сенсацию за неделю - сразу после уверенной победы над "Донбассом" белоцерковцы дома обыграли лидера текущего розыгрыша чемпионата "Кременчук". Только если в Дружковке "барсы" ещё в первом периоде фактически гарантировали себе победу, забросив 4 шайбы, то в матче в Белой Церкви интрига держалась вплоть до последних секунд встречи.

"Белый Барс" и "Кременчук" насухо сыграли 55 минут поединка, а первую заброшенную шайбу зрители увидели только под завесу заключительной двадцатиминутки, когда Роман Благой точным ударом прошил Вячеслава Новицкого. Под конец основного времени матча Александр Савицкий пошёл ва-банк и снял голкипера, однако и это не помогло перевести матч в овертайм, а только помогло "барсам" увеличить отрыв в счете. Роман Благой забил вторую шайбу своей команды в пустые ворота, обеспечив вторую подряд сенсационную победу "Белого Барса".

На данный момент турнирная таблица четвертого сезона чемпионата УХЛ-Пари-Матч выглядит таким образом:

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