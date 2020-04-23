Вечером 22 апреля на спортивного обозревателя омского 12 канала и ведущего авторской хоккейной программы "Овертайм" Андрея Блохина напали неизвестные.

Как сообщает издание Спорт-Экспресс, он был доставлен в одну из городских больниц с ссадинами и ушибами. Сейчас журналист находится дома, а его здоровью ничего не угрожает.

Андрей Блохин Город55

"Дело ближайших нескольких дней – мое возвращение в строй. Можно сказать, что обошлось. Я буду готов вернуться к работе, поскольку сейчас я делаю рубрику "Овервзгляд" в выпуски новостей, и она получает хороший отклик среди фанатов. Вернусь и продолжу это дело, поскольку что бы с нами ни происходило, новости хоккея, я всегда помню, они идут на первом месте", – заявил Блохин.

Как сообщал OBOZREVATEL, российского хоккеиста Евгения Ермишина избили до состояния комы.

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