УХЛ: анонс и календарь 39-го тура

На этих выходных в чемпионате Украинской хоккейной лиги-Пари-Матч пройдут очередные поединки 39-го тура.

В субботу, 29 февраля, состоятся два матча лидеров чемпионата с командами из нижней части таблицы. Вначале, в Кременчуге, местный "Кременчук" примет столичных "Ледяных Волков", а в Дружковке – "Донбасс" сыграет против МХК "Динамо". В воскресенье, 1 марта, в Херсоне "Днепр" и "Белый Барс" завершат очным противостоянием предпоследний тур регулярного чемпионата.

29 февраля

14:00 "Кременчук" - "Ледяные Волки", прямая трансляция — сайты УХЛ и XSPORT.ua

Предпоследний тур чемпионата начнется в Кременчуге, где местный клуб "Кременчук" будет принимать столичных "Ледяных Волков". В принципе для обеих команд уже известен расклад игр плей-офф. Но, в отличие от киевлян, которые точно завершат турнирную таблицу на пятом месте, кременчужане продолжают бороться за первую строчку в "регулярке".

В прошлом туре "горожане" на выезде уверенно разобрались с "динамовцами", забросив им 14 безответных шайб. В том поединке Алексей Ворона проявил себя не только как голеадор (2 шайбы), но и как мастеровитый плеймейкер, поучаствовав в четырех голах (4 ассиста). Также бомбардирскими качествами отметился защитник кременчужан Всеволод Толстушко (3 шайбы). Кроме того, свой голевой багаж пополнили форварды "Кременчука" Дмитрий Орлов и Николай Киселев (по 2 шайбы).

Для "Ледяных Волков" встреча с херсонскими "щуками" в прошлом туре была не так уж и плоха (1:3). Подопечные Руслана Борисенко из трех периодов проиграли один, а в остальных - бились на равных, ни в чем, не уступая херсонским хоккеистам. Точным броском за столичную команду отметился Никита Шабанов.

В очных противостояниях, между "горожанами" и "Волками" полное превосходство у первой команды. Из семи поединков – все семь побед при разнице в шайбах - 65:8. В основном за игру кременчужане забрасывали "Волкам" минимум восемь шайб.

Исключением является последняя их встреча, в которой столичная команда смогла выстоять, пропустив лишь шесть. При том, неплохо отыграв первых два периода, киевляне провалили заключительный. При счете 2:3 (дубль Сергея Микульчика) подопечные Руслана Борисенко простили три безответные шайбы.

По статистике тройка "лучших" игроков в очных противостояниях у кременчужан выглядит так: Дмитрий Созонов – 20 (12+8) очков, Дмитрий Орлов – 19 (7+12) очков и Николай Киселев – 14 (9+5) очков.

В свою очередь, у столичного клуба - Иван Федосов – 3(1+2) балла. А у Бориса Андрющенко и Сергея Микульчика по две шайбы.

16:00 "Донбасс" - МХК "Динамо", прямая трансляция телеканал XSPORT, сайты УХЛ и XSPORT.ua

Продолжит хоккейный вечер поединок в Дружковке, где "Донбасс" примет харьковский МХК "Динамо". Дончане борются с "Кременчуком" за первое место в таблице. Поэтому им, в отличии от "динамовцев", нужна лишь только одна победа. С другой стороны, подопечные Александра Панченко в нынешнем сезоне довели, что не являются "мальчиками для битья".

На этой неделе "Донбасс" уже провел два поединка с белоцерковчанами, и в обоих матчах одержал победу с одинаковым счетом (4:2). И если в первой встрече (в рамках 38-ого тура) дончане постоянно были впереди (дубль Волкова, Лялька и Костиков), то во второй (перенесенный матч 4-ого тура) – хоккеистам "Донбасса" пришлось догонять своих соперников.

После первого периода дончане проигрывали 0:1, и только в последующих двух, подопечные Витера сумели переломить ход поединка, и, усилиями Карпенко, Захарова, Шишлянникова и Коренчука, довели матч до победного конца – 4:2.

Подопечные Александра Панченко свой поединок прошлого тура в чистую проиграли кременчужанам 0:14. Львиная доля пропущенных шайб пришлась на первые две "двадцатиминутки", когда "горожане" забили 12 голов. Даже несмотря на полное превосходство соперника, харьковчане имели парочку 100% голевых моментов для взятия ворот. Но надежность вратаря Новицкого не позволили "динамовцам" размочить счет.

В очных встречах, по количеству побед и разнице шайб лидируют дончане – 7 из 7 и 83:2. Последняя игра на арене "Альтаир" завершилась полным разгромом харьковчан (1:14). В этом матче хет-трик на свой счет записал Подзиньш, а дубли – Никифоров с Милехиным. Единственную шайбу у "динамовцев" забросил Геворкян.

Тройка лучших (все "Донбасс") выглядит таким образом: Коренчук – 18 (7+11) баллов, Подзиньш – 15 (10+5) очков и Лялька – 15 (5+10) очков.

1 марта

13:00 - "Днепр" - "Белый Барс", прямая трансляция — сайты УХЛ и XSPORT.ua

Завершать очередной тур Украинской хоккейной лиги-Пари-Матч будет воскресный матч команд из топ-4. Что херсонцы, что белоцерковчане с разными результатами походят к данному поединку.

"Днепр" в прошедшем туре обыграл столичных "Ледяных Волков" (3:1). Решающим в матче стал второй период, когда при "сухой" ничье "щуки" забросили три безответные шайбы. Точными бросками отличились: Василенков, Матусевич и Янишевский.

В свою очередь, подопечные Константина Буценко сыграли в течении двух дней два поединка против "Донбасса". "Барсы" проиграли оба матча с одинаковым счетом 2:4. В первой встречи белоцерковчане, усилиями Ружникова и Благого, на протяжении всего матча пытались догнать дончан, сокращая при этом счет к минимуму.

Во втором поединке, сценарий игры пошел по другому ходу и уже игроки "Донбасса" догоняли своих соперников. В результате, дубль Бабинца все же не принес команде желаемого результата.

В очных встречах результат – семь из семи в пользу "Днепра", а по разнице шайб – 26:12. При том, что в двух поединках "Барсы" смогли отобрать у "щук" по одному баллу. В предыдущей домашней встрече, херсонцы смогли обыграть белоцерковчан лишь в дополнительное время (4:3), благодаря точному броску Вадима Шепелева на 64 минуте матча.

Тройка лидеров очных встреч у "Днепра" выглядит таким образом: Каракулько – 9 (5+4) очков, Шибаев – 9 (3+6) очков и Дорофеев – 8 (2+6) очков. У "Белого Барса" - Бабинец – 5 (0+5) очков и Благой – 4 (4+0) очка.

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