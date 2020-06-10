Экономическая полиция обыскала автосалон "Авангард", который является официальным дилером "Mercedes" в Санкт-Петербурге и принадлежит чемпиону мира по хоккею 2008 года Максиму Сушинскому.

Как сообщает издание "Фонтанка", его подозревают в незаконной банковской деятельности, в частности в обналичивании денег. Всего обыски прошли по 30 адресам. Полицейские также приехали к Сушинскому домой, но не застали его на месте.

Максим Сушинский Sportbox

Следствие считает, что автосалоны Санкт-Петербурга проводили наличные деньги покупателей как безнал, а затем за процент отдавали их тем, кто занимается обналичиванием средств.

Сушинский выступал за сборную России с 1999 по 2010 год. В 2008-м он стал чемпионом мира в ее составе, а в 2004-м выиграл чемпионат России вместе с "Авангардом".

Как сообщал OBOZREVATEL, голкипера сборной России Маринато Гильерме "развели" на крупную сумму денег.

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