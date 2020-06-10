Главная Новости
10 июня • обновлено в 10:01
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости хоккея

К чемпиону мира из России Максиму Сушинскому пришла с обыском полиция

1.4т
Читать материал на украинском

Экономическая полиция обыскала автосалон "Авангард", который является официальным дилером "Mercedes" в Санкт-Петербурге и принадлежит чемпиону мира по хоккею 2008 года Максиму Сушинскому.

Как сообщает издание "Фонтанка", его подозревают в незаконной банковской деятельности, в частности в обналичивании денег. Всего обыски прошли по 30 адресам. Полицейские также приехали к Сушинскому домой, но не застали его на месте.

Максим Сушинский

Максим Сушинский

Sportbox

Следствие считает, что автосалоны Санкт-Петербурга проводили наличные деньги покупателей как безнал, а затем за процент отдавали их тем, кто занимается обналичиванием средств.

Сушинский выступал за сборную России с 1999 по 2010 год. В 2008-м он стал чемпионом мира в ее составе, а в 2004-м выиграл чемпионат России вместе с "Авангардом".

Как сообщал OBOZREVATEL, голкипера сборной России Маринато Гильерме "развели" на крупную сумму денег.

Когда состоится бой Усик – Джошуа, читай у нас в Telegram!

Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Место
Россия Санкт-Петербург
Тег
сборная России по хоккею
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Спорт Хоккей

Коронавирус. Самое важное

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
AGO
VS
Nemiga
Победа Nemiga
1.55 Сделать ставку
Валенсия
VS
Леванте
Тотал больше 3
1.94 Сделать ставку
Гранада
VS
Хетафе
Тотал меньше 2
1.74 Сделать ставку
Хоффенхайм
VS
Лейпциг
Обе забьют и тотал больше 3.5
2.06 Сделать ставку
Белененсеш
VS
Гимарайнш
Белененсеш не проиграет
2.08 Сделать ставку
Севилья
VS
Бетис
Обе забьют
1.80 Сделать ставку
forZe
VS
FATE
Победа forZe с форой в -3,5 раунда
1.72 Сделать ставку
SMASH
VS
Endpoint
Победа Endpoint
1.65 Сделать ставку
BIG
VS
FaZe
Победа FaZe с форой в -1,5 карты
2,25 Сделать ставку
G2
VS
NaVi
Победа NaVi
1.70 Сделать ставку