ХК 'Мариуполь' оформил первую победу в истории в УХЛ Париматч

В Мариуполе состоялся матч третьего тура чемпионата УХЛ Париматч между одноимённым клубом и "Ледяными Волками".

На 5-й минуте счёт в матче открыл капитан "Мариуполя" Владимир Чердак, успешно сыгравший на добивании и реализовавший численное преимущество. Спустя 10 минут счёт удвоил Кирилл Бондаренко, также забросивший в большинстве.

Преимущество "Мариуполя" было по игре, однако незадолго до второго периода "Ледяные Волки" сократили отставание: финский легионер Еету Моксунен мощным броском "пробил" Тимура Мамедова. Точку в матче поставил Вадим Мазур, переигравший голкипера "волков" Андрея Стельмаха с пустой зоны перед воротами.

Центральный матч третьего тура чемпионата Украинской хоккейной лиги Париматч состоится завтра, 1 ноября: в 13:30 "Днепр" принимает "Кременчук". Прямая трансляция – на телеканале XSPORT.

"Мариуполь" - "Ледяные Волки" 3:1 (2:0; 0:1; 1:0)

Шайбы: 1:0 Чердак (Луговой, Мазур - больш.), 04:45. 2:0 Бондаренко (Кобяков - больш.), 14:47. 2:1 Моксунен (Панков, Шабанов - больш.), 38:55. 3:1 Мазур (Агеев), 47:24.

Мариуполь: Мамедов (Качула); Петрухно (А) - Сирченко, Мельников - Гуров, Костарев - Цыкало, Филимонов - ; Чердак (А) - Мазур - Агеев (А), Луговой - Коваленко - Мостовой, Кобяков - Ромащенко - Бондаренко, Ухин - Дворник - Дурдыев.

Ледяные Волки: Стельмах (Макаренко); Моксунен - Сысоев, Лучников - Неверов (А), Жигалов - Фроленко, - ; Черемнов - Сурин - Панков (А), Шабанов (К) - Шапиро - Абаджян, Булах - Андрющенко - Болотин, - Воробьёв - Борисов.