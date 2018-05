"Если он умрет..." Российский журналист связал хоккеиста Овечкина с убийством Аркадия Бабченко

Российский журналист Слава Маламуд жестко высказался в адрес лучшего хоккеиста РФ Александра Овечкина. Бывший сотрудник издания "Спорт-Экспресс", комментируя убийство в Киеве своего коллеги Аркадия Бабченко, обвинил форварда "Вашингтона" в поддержке режима Владимира Путина.

"Если Овечкин завтра умрет, мир станет лучше. Это касается всех поклонников Путина. Я больше не собираюсь делать различий или быть тонким. Е***ь его и всех таких же! Почему Овечкин так поддерживает Путина? Комбинация факторов. Ему нравится то внимание, с которым к нему относится Путин. Он искренне поддерживает политику Путина – аннексию Крыма, войну в Украине", – написал Маламуд на своей странице в социальной сети Twitter.

A combination of factors. He loves the attention Putin lavishes on him. He genuinely supports Putin's policies such as the annexation of Crimea, the war on Ukraine and anti-gay laws. He is inundated with Russian propaganda. He conflates "Czar" with "motherland." All of this. https://t.co/yYkldNAofA