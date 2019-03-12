"Днепр" вышел вперед в полуфинальной серии против "Кременчука"

В Кременчуге состоялся первый матч полуфинальной серии плей-офф чемпионата Украинской хоккейной лиги - Пари-Матч, в котором ХК "Кременчук" принимал "Днепр". Ранее херсонцы в двух матчах переиграли "Ледяных Волков", и прошли в следующий этап плей-офф.

Уже на третьей минуте встречи гости вышли вперёд: Кирилл Бондаренко подобрал шайбу после проигранного Иваном Дунаевым вбрасывания, и с неудобной руки отправил игровой снаряд в дальний угол ворот над плечом Георгия Бояршинова.

Своё преимущество херсонцы удвоили в концовке второго периода. Алексей Черемнов отдал передачу ровно на клюшку Руслану Ромащенко, который забросил свою первую шайбу в розыгрышах плей-офф УХЛ.

На 46-й минуте прессинг "горожан" дал результат – Ивану Савченко удалось застать врасплох Олега Петрова и сократить отставание до одной шайбы.

За считанные секунды до окончания игры Александр Савицкий выпустил шестого полевого игрока, однако вместо того чтобы отыграться, "Кременчук" пропустил – Иван Дунаев обокрал защитника, и из своей зоны отправил шайбу ровно в сетку ворот.

Таким образом "Днепр" вышел вперёд в полуфинальной серии, которая продлится до четырёх побед одной из команд. Следующий матч команды сыграют 13 марта в Кременчуге, начало встречи – в 18:30. Прямая трансляция игры – на телеканале XSPORT.

"Кременчук" - "Днепр" 1:3 (0:1; 0:1; 1:1)

Шайбы: 0:1 Бондаренко (Дунаев), 02:41. 0:2 Ромащенко (Черемнов, Макарицкий), 36:12. 1:2 Савченко (Ворона, Гриценко), 45:27. 1:3 Дунаев - пустые ворота.

Кременчук: Бояршинов; Толстушко - Грицких, Горлушко - Хришпенц, Шпак - Боевых, Савицкий - Варивода; Киселёв - Кривошапкин (А) - Зайцев, Тютченко (А) - Шиманский - Ворона, Савченко - Красильников - Чорный, Ефимочкин - Фурса - Гриценко (К).

Днепр: Петров; Белоусов (А) - Шулешов, Пугачёв - Матвиенко, Декало - Сирченко, Будько - Матусевич; Золотухин - Коваленко - Жвачкин (К), Бондаренко - Дунаев - Янишевский, Черемнов - Ромащенко (А) - Макарицкий, Тимченко - Целогородцев - Зык.

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