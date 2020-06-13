Девушку российского игрока НХЛ затравили после слов о Ефремове

Елизавета, подруга известного российского защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй Лайтнинг" Михаила Сергачева, подверглась травле после своего жёсткого высказывания о ДТП с актёром Михаилом Ефремовым.

Елизавета @liza_shelby

Вскоре после публикации на Елизавету посыпались оскорбления.

Она призналась в своём аккаунте в Telegram, что с трудом переносит критику и негатив в свой адрес.

"Я это тяжело переношу, к сожалению. Ещё не выросла броня", – написала девушка.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ДТП произошло в центре Москвы на Смоленской площади. Автомобиль, на котором передвигался Ефремов, вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном. По информации СМИ, экспертиза выявила алкоголь и наркотики в крови актера. Утром 9 июня водитель фургона скончался от полученных травм.

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