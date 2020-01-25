Анонс 31-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч

Матчи 31-ого тура УХЛ-Пари-Матч, среди команд первой четверки пройдут в два дня. 25 января, в Херсоне, сойдутся "Днепр" и "Донбасс", а на следующий день, 26 января, в Белой Церкви местный "Белый Барс" сразится против "Кременчука".

25 января

13:00 "Днепр" - "Донбасс", прямая трансляция — телеканал XSPORT

Тур в Херсоне начнут команды, которые в чемпионате занимают второе и третье места. Прошлый тур обе команды провели по-разному — хоккеисты "Днепра" результативно обыграли "Ледяных Волков", а дончане — сенсационно были биты на "Альтаире" "Барсами".

У "щук", в поединке с "Волками", героем матча стал капитан команды Александр Матерухин. На его счету три заброшенных шайбы. Еще по одной в активе Андрея Жвачкина, Александра Шибаева и Александра Каракулько. Кроме того, шатаутом отметился и кипер "Днепра" Олег Петров, который вернулся в строй после травмы.

Что касается подопечных Сергея Витера, то результат поединка в Дружковке стал неожиданным для любителей хоккея. Уже после первого периода действующий чемпион Украины "горел" со счетом 0:4. В двух последующих отрезках игры, хоккеисты обеих команд закинули по три шайбы. А финальная сирена зафиксировала итоговый цифры на табло — 3:7 в пользу гостей.

У херсонцев тройка лидеров по набраному количеству баллов выглядит таким образом: Александр Каракулько - 46 (17+29) очков, Александр Шибаев - 34 (10+24) очка и Денис Василенков - 31 (15+16) очко. У дончан — Евгений Никифоров - 27 (12+15) очков, Илья Коренчук - 26 (11+15) очков и Виталий Лялька - 24 (13+11) очка.

На данный момент, "Днепр" удерживает вторую позицию в таблице и с 65 очками опережает дончан на 6 баллов. У "Донбасса" - третья позиция и 59 очков (две игры в запасе). В 6 очных встречах нынешнего сезона обе команды добыли по три победы. Последняя встреча, которая состоялась между ними в Херсоне, завершилась минимальной победой "Днепра" со счетом 3:2. Героем того поединка стал Андрей Жвачкин, который при счете 2:2, смог забить победную шайбу для херсонцев.

По количеству заброшенных шайб лидирует "Днепр" 13:11. У "Днепра" самыми результативными хоккеистами в играх против дончан являются Сергей Дорофеев и Денис Василенков — по 4 шайбы. В свою очередь, больше всех херсонцам у "Донбасса" забрасывал Илья Коренчук — 2 шайбы.

Стоит отметить, что одна из встреч между этими командами завершалась серией буллитов, которую с победным буллитом Александра Васильева выиграли дончане.

26 января

13:00 "Белый Барс" - "Кременчук", прямая трансляция — телеканал XSPORT

Второй поединок тура состоится на следующий день в Белой Церкви. Местный "Белый Барс" сразится с лидером чемпионата "Кременчуком". Обе команды, в прошлом туре, порадовали своих болельщиков яркими победами.

В матче "Кременчук" - МХК "Динамо" подопечные Александра Савицкого не имели особых проблем. Иван Савченко отметился покером, записав на свой счёт 6 (4+2) очков, Николай Киселёв записал себе в актив хет-трик, а дебютным дублем отметился Кирилл Бондаренко.

А, вот "Белый Барс", в поединке 30-ого тура сенсационно обыграл действующего чемпиона Украины в Дружковке. Героями того поединка стали три хоккеиста "Барсов": Роман Благой — хет-трик, и Сергей Бабинец с Ярославом Панченко, на их счету по две шайбы. Кроме того, по два ассиста, в той встрече,записали на свой счет Владимир Алексюк и Владислав Куцевич.

В 6 очных встречах нынешнего сезона все 6 побед в активе кременчужан. По разнице шайб 35:10 в пользу "Кременчука".

Самый яркий и богатый на голы поединок состоялся между ними в Белой Церкви (в 26-туре). В том матче, обе команды забросили 14 шайб, а общий счет — 4:10 в пользу "Кременчука". Стоит отметить и самый быстрый гол в истории чемпионата, который забил "горожанам" Владимир Алексюк на 11 секунде.

Стоит отметить, что подопечным Константина Буценко все же удалось в одном из матчей против "горожан" заработать одно очко. Это случилось в поединке 13-ого тура (в Белой Церкви).

Бомбардиры очных встреч у "Кременчука": Николай Киселев (8 шайб), Дмитрий Орлов (5 шайб),Егор Серанов (4 шайбы) и Тимур Гриценко (3 шайбы). У "Белого Барса" больше всех в ворота кременчужан забросил Владимир Алексюк (2 шайбы).

Тройка лидеров "Кременчука" выглядит таким образом: Дмитрий Орлов — 50 (23+27) очка, Николай Киселев — 49 (28+21) очков и Дмитрий Созонов — 48 (22+26) очков. У "Барсов": Сергей Бабинец — 35 (9+26) очков, Роман Благой — 23 (14+9) очков и Владислав Куцевич — 23 (8+15) очка.

На данный момент кременчужане лидируют в чемпионате УХЛ-Пари-Матч - вих активе 75 баллов (после 29 игр), а у белоцерковчан — 41 очко (после 29 игр).

Самые красивые девушки у нас в Instagram!