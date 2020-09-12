Футболист сборной Украины попросил исключить его из бельгийского клуба – СМИ

Украинский нападающий бельгийского "Гента" Роман Яремчук запросил свой трансфер у руководства команды, сообщает HLN.

Футболист сборной Украины отсутствовал в заявке на матч с "Эйпеном" (11 сентября, поражение 1:2), однако по информации СМИ, это не было связано с желанием покинуть команды.

HLN пишет, что украинец не принимал участие в игре из-за своей формы после возвращения из расположения национальной команды.

Эту информацию косвенно подтвердил главный тренер команды Ласло Белени .

"Роман устал после поездки в сборную Украины", – сказал Белени в эфире телеканала Eleven Sports.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце августа Роман раскритиковал стиль игры "Гента", после чего Белени посоветовал украинцу искать новый клуб. Одноклубник украинца Яремчука Алессио Кастро-Монтес признался, что футболисты были шокированы такими словами Романа.

Позже украинец помирился с тренером, который сказал, что не собирается мстить нашему соотечественнику.

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!