На автодроме "Ред Булл Ринг" в Шпильберге завершился второй этапе чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Гран-при Штирии, который прошел впервые в истории королевских гонок, выиграл пилот Mercedes Льюис Хэмилтон.

Также впервые в истории Ф-1 две гонки подряд прошли на одном автодроме.

Британский гонщик, накануне уверенно выиграв квалификацию, лидировал практически всю дистанцию, заслуженно приехав на первое место.

Вторую строчку занял его партнер по команде Валттери Боттас. Третьим финишировал Макс Ферстаппен из Red Bull.

Уже на старте гонки выбыли пилоты Ferrari, которые в первом же повороте устроили столкновение. В результате аварии у Феттеля было сломано заднее крыло и он был вынужден завершить выступление. Шарль Леклер также сошел с дистанции из-за повреждения днища.

Гран-при Штирии

Гран-при Штирии

Гран-при Штирии

Гран-при Штирии

Гран-при Штирии

Впервые в истории: в Формуле-1 состоялся уникальный Гран-при

Впервые в истории: в Формуле-1 состоялся уникальный Гран-при

Впервые в истории: в Формуле-1 состоялся уникальный Гран-при

Впервые в истории: в Формуле-1 состоялся уникальный Гран-при

Следующий Гран-при пройдет через неделю, 19 июля, в Венгрии на Хунгароринге.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый этап сезона Формулы-1, старт которого был отложен из-за пандемии коронавируса, стал финн Валттери Боттас из Mercedes.