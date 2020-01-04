"Приводит к раннему концу": врач прокомментировал состояние Шумахера

Семикратный чемпион по автогонкам в классе Формулы-1 Михаэль Шумахер спустя шесть лет после травмы мало напоминает себя прежнего, уверен известный нейрохирург Никола Аччарри.

"Информации очень мало. Понятно, что представляя его ситуацию через шесть лет после аварии, мы должны представить себе человека, очень сильно отличающегося от того, которого мы помним. Условия Михаэля требуют пристального внимания, которое касается не только результатов черепно-мозговой травмы", - цитирует Аччарри motorsport.com.

По словам врача у бывшего гонщика должна быть команда физиотерапевтов, способных помочь избежать последствий длительного ухода.

"Я имею в виду мышечную атрофию, поражение сухожилий, остеопороз. Это очень деликатная ситуация, которая в случаях менее экономически удачных часто приводит к раннему концу, потому что могут возникнуть необратимые последствия", - заявил Аччарри.

Ранее менеджер и близкий друг Михаэля Шумахера Вилли Вебер обвинил Коринну в сокрытии правды о здоровье легендарного пилота Формулы-1.

Как сообщал OBOZREVATEL, Шумахер в конце декабря 2013-го, катаясь на горнолыжном курорте во французских Альпах, упал и ударился о выступ скалы. От сильнейшего удара шлем автогонщика просто раскололся.

Шуми был доставлен в больницу Гренобля и введен в состояние искусственной комы. Летом 2014-го спортсмен пришел в сознание. По разным данным, он испытывал серьезные проблемы с памятью и речью и находился в инвалидной коляске.

Первые позитивные новости стали поступать ближе к концу 2018 года. Сначала президент ФИА Жан Тодт признался, что в ноябре смотрел Гран-при Бразилии вместе с Михаэлем.

В декабре 2018-го британское издания Daily Mail сообщило, что экс-пилот Ferrari больше не прикован к постели и пребывает на своей вилле у Женевского озера.

В феврале 2019-го Шумахера по неподтвержденной информации видели на испанской Майорке, где он отпраздновал юбилей.

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