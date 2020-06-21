Легендарного Алессандро Дзанарди сбил грузовик: гонщик в коме
Итальянец Алессандро Дзанарди является бывшим пилотом Формулы-1 и двукратным чемпионом автогоночной серии CART (1997, 1998)
В 2001 году в гонке попал в тяжелейшую аварию, лишившись обеих ног
Спустя год Дзанарди завоевал две золотые медали на Паралимпиаде-2012 в гонках на ручных велосипедах
В возрасте 49 лет принял участие в Паралимпийских играх-2016, взяв еще два "золота" в этом же классе
Алессандро Дзанарди во время выступления в Формуле-1
Легендарный Алессандро Дзанарди попал в серьезную аварию неподалеку от Сиены во время тренировочной гонки на ручных велосипедах, проводимой среди паралимпийцев.
На одном из склонов 53-летний Дзанарди соскользнул на встречную полосу, где в этот момент ехал грузовик. Водитель тяжеловоза пытался уйти от столкновения, но избежать ДТП не смог.
Алекс Дзанарди направляется к финишу на IRONMAN 22 сентября 2019 года в Червии, Италия
В настоящий момент Дзанарди подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и введен в искусственную кому.
"Состояние Алекса тяжелое, но стабильное. Он прибыл с серьезными травмами, лицо было разбито, лобная кость раздроблена. Показатели хорошие, но ситуация остается очень тяжелой. Мы не увидим, в каком он неврологическом состоянии, пока он не очнется – если очнется. Ситуация, касающаяся повреждений мозга, критическая", – заявил в интервью Star Tribune директор реанимационного отделения больницы Сабино Сколлетта.
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