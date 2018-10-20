Где смотреть Гран-при США: расписание трансляций Формулы-1

В воскресенье, 21 октября, состоится 17-й этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Очередной Гран-при элитного автопервенства пройдет в Остине, штат Техас на "Трасса Америк", которая стала первой построенной в США для проведения автогонок Формулы-1.

В прямом эфире понаблюдать за сражением можно будет на "Первом автомобильном" (Украина), а также на российском канале "Матч ТВ". Начало трансляции квалификации 20 октября в 23:50, а гонки - 21 октября в 23:55 по киевскому времени.

Видеокартинка с Гран-при США будет также доступна на спутниковом канале "Сетанта спортс +" – ирландском телеканале, который является крупнейшим международным спортивным телеканалом.

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