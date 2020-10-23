Где смотреть Гран-при Португалии: расписание трансляций Формулы-1

В чемпионате мира по автогонкам в классе Формулы-1 в субботу и воскресенье, 24 и 25 октября, состоится Гран-при Португалии.

12-й этап сезона пройдет на новой трассе в Портимане. Пилоты должны будут преодолеть более 300 километров – 66 кругов по 4653 метра.

По традиции, в субботу гонщики примут участие в квалификации, которая определит их места на стартовой решетке, а на следующий день поспорят за победу в основном заезде. Отметим, что в случае победы британец Льюис Хэмилтон может стать рекордсменом Формулы-1 по количеству выигранных гонок и обойти легендарного Михаэля Шумахера (сейчас у них по 91 победе)

Прямую трансляцию Гран-при Португалии в Украине можно будет посмотреть на телеканале Setanta Sports +, а в России гонку покажут по "Матч ТВ" и "Матч! Арена".

Расписание Гран-при Португалии:

25 октября (воскресенье)

15:10. Гонка

Как сообщал OBOZREVATEL, Льюис Хэмилтон одержал победу на 11-м этапе Формулы-1 и повторил "вечный" рекорд Шумахера.