"Зрада" или нет? Известный блогер дал оценку скандалу с "Интером"

Телеканал "Интер" решением транслировать чемпионат мира по футболу 2018 года в России провоцирует новые акции националистов против себя.

Такое мнение в эфире ObozTV высказал известный блогер, участник АТО Евгений Дикий.

По мнению блогера, "смотреть футбол – вроде и не "зрада", а вот транслировать для телеканала – уже да".

"У меня возникает конспирологическая мысль, что "Интер" давно прогорел, и для того, чтобы как-то свернуть проект и не выплачивать деньги, они сознательно нарываются и ищут повод, чтобы их наконец или по-настоящему сожгли, или чтобы их закрыл Нацсовет. Такое впечатление, что они специально провоцируют", - считает он.

На вопрос, что мешает националистам осуществить свои угрозы относительно "Интера", Дикий заявил: "Боюсь, что сделать это им помешает наша Национальная полиция. "Интер" сжечь не дадут".

Как сообщал OBOZREVATEL, матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, будут показаны на двух телеканалах - на "Интере", а также на НТН, который входит в состав Inter Media Group.