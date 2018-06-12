Знойная красотка из Бельгии стала Мисс мундиаль-2018: фото стройняшки

Бельгийская студентка Зоэ Брунет стала победительницей конкурса Мисс мундиаль. Событие прошло в Германии уже в пятый раз. Приурочен праздник красоты к грядущему чемпионату миру в России.

За звание первой красотки соревнуются девушки из стран-участниц мирового футбольного первенства. В этом году среди 32 представительниц фавориткой считалась Мисс Германии Анахита Ребайн, однако в итоге немка заняла второе место, пишет Sport.be.

18-летняя бельгийка искренне рада победе, чего пожелала и национальной команде.

Зоэ Брунет Instagram

Зоэ Брунет Instagram

"Я горжусь этим званием. Надеюсь, что сборная Бельгии сделает то же самое, что и я, и выиграет титул на чемпионате мира", - прокомментировала свой успех Зоэ.

За победу девушка получила 3 500 евро призовых.

Зоэ Брунет Instagram

Зоэ Брунет Instagram

Напомним, сборная Бельгии на ЧМ-2018 сыграет в квартете G с Панамой, Тунисом и Англией.

Первый матч команда проведет 18 июня со сборной Панамы.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболистам во время ЧМ посоветовали чаще мастурбировать.