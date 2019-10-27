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27 октября • обновлено в 13:31
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"Сбрасывал в командный чат видео": поступок Зинченко поразил "Манчестер Сити"

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Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко поразил сотрудников английского клуба и партнеров по команде своей работой в тренажерном зале

"Бывало, мы с Чики Бегиристайном (спортдир клуба – прим.) заходим в зал, чтобы позаниматься на велотренажерах, а Зинченко уже там. Работает и становится еще сильнее", – приводит tribuna.com слова помощника спортивного директора "МанСити" Жоана Патси из книги "Сити Пепа: Создание суперкоманды".

Подтверждает его слова защитник Эмерик Лапорт.

"Зинченко сбрасывал в командный чат видео, как занимается в зале, пыхтя, как сумасшедший. Как будто его девиз: "Никаких выходных". Никто из нас, конечно, не верил ему", – сказал Лапорт.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Зинченко повторил исторический рекорд чемпионата Англии по продолжительности победных матчей. В августе украинец вместе со своей командой выиграл Суперкубок Англии.

В прошлом сезоне Зинченко вместе с "МанСити" стал чемпионом Англии и выиграл Кубок лиги, а в мае 2019 завоевал Кубок Англии.

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Тема
Чемпионат Англии
Персона
Александр Зинченко
Место
Англия
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