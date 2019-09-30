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30 сентября • обновлено в 19:17
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Зинченко назвали проблемой в Англии: спортивные итоги 29 сентября

3.4т Читать материал на украинском

Украинца Александра Зинченко назвали проблемой для "Манчестер Сити", а букмекеры изменили котировки на бой Усик – Спонг.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 29 сентября.

Кроме того, фанаты киевского "Динамо" отомстили Виктору Медведчуку. Наши читатели считают наиболее интересными такие материалы:

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Темы
Усик – Спонг Чемпионат Англии
Персона
Александр Зинченко
Теги
ФК Динамо Киев ФК Манчестер Сити
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