Зинченко назвали проблемой в Англии: спортивные итоги 29 сентября

Украинца Александра Зинченко назвали проблемой для "Манчестер Сити", а букмекеры изменили котировки на бой Усик – Спонг.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 29 сентября.

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