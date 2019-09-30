Зинченко назвали проблемой в Англии: спортивные итоги 29 сентября

Украинца Александра Зинченко назвали проблемой для "Манчестер Сити", а букмекеры изменили котировки на бой Усик – Спонг.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 29 сентября.
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