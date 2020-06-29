Журналист об отставке Михайличенко: забудьте об этом

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис не собирается отправлять в отставку главного тренера команды Алексея Михайличенко.

По данным журналиста Игоря Цыганыка, нынешний наставник "бело-синих" доработает до завершения сезона, несмотря на не самые удачные результаты.

"Никаких изменений на тренерской скамейки у "Динамо" до конца сезона не будет. Забудьте об этом. У Михайличенко есть задача – завоевать второе место. И сейчас он на нем находится. Да, календарь у команды сложный, может случиться все, что угодно. Но сейчас никаких изменений не будет. Мы, возможно, чего-то там хотим на эмоциях, но Михайличенко будет работать до конца сезона. Однако может быть любая ситуация, при которой он сам придет и напишет заявление об отставке. Но это если он сам не выдержит. Со стороны же руководства клуба никаких изменений на данном этапе не планируется", – цитирует Цыганыка XSPORT.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" в 28-м туре проиграло в Чернигове местной "Десне" (3:2). Алексей Михайличенко эмоционально отреагировал на результат матча.