Журналист назвал новый формат и дату начала УПЛ 2020/21

Журналист телеканалов "Футбол" Игорь Бурбас заявил, что в следующем сезоне в украинской Премьер-лиге примут участие 14 клубов, а начало запланировано на 22 августа.

"Клубы УПЛ поддержали предложение провести следующий чемпионат в формате 14 команд, которые сыграют между собой в классические два круга. То есть, в целом в сезоне запланировано 28 туров (26 туров, если 14 команд играют в два круга – Ред.). Без вторых этапов и плей-офф. Старт – 22 августа", – написал Бурбас на своей странице в Twitter.

Игорь Бурбас назвал новый формат и дату начала УПЛ 2020/21 Twitter Игоря Бурбаса

Напомним, что чемпионом УПЛ в сезоне 2019/20 стал донецкий "Шахтер", второе место заняло киевское "Динамо", а третье – луганская "Заря".

Как сообщал OBOZREVATEL, стали известны участники плей-офф украинской Премьер-лиги за Лигу Европы. Во время заключительных матчей сезона на трибунах смогут присутствовать болельщики.