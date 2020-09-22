Журналист из РФ о матче "Гент" – "Динамо": киевлянам придется выносить мяч куда попало

Известный российский журналист Юрий Розанов считает, что "Гент" обыграет "Динамо" в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Он заявил, что киевский клуб не заслужил победить в поединке предыдущего раунда отбора к ЛЧ против АЗ. Россиянин выразил мнение, что подопечным Мирчи Луческу не удастся справиться с давлением бельгийской команды.

"Обе команды победили в прошлом раунде с одинаковым счетом. Но хотя я ставил на Киев (и хорошо угадал), должен сказать, что Киев по игре победы не заслуживал. А вот с бельгийцами наоборот. Не угадал. А игра понравилась. Думаю, что киевлянам придется много и часто выносить мяч куда попало. Давление бельгийцев (если оно будет таким же, как с "Рапидом") выдержать будет непросто. И я не уверен, что "Динамо" с этим справится. Победит "Гент"", – написал Розанов в своем прогнозе на матч на сайте Betting.team.

Как сообщал OBOZREVATEL, букмекеры назвали фаворита поединка "Гент" – "Динамо", который состоится в среду, 23 сентября.