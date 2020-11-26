Жадан напомнил свой стих, посвященный Марадоне в 2007 году
Украинский писатель Сергей Жадан попрощался с легендарным футболистом Диего Марадоной, который скончался 25 ноября.
На своей странице в Facebook он опубликовал свой стих, который посвятил ему еще в 2007 году.
В нем писатель рассуждает о изменчивой жизни, помощи ближним и наркотиках.
Полный текст стиха (на языке оригинала):
"Марадона
Той, хто продавав кокаїн Марадоні,
і той, хто підносив губку із оцтом,
і хто пробивав дубас на мікрорайоні,
знають, що життя – це штука із сильним осадом.
Життя – це те, чим ти почнеш розраховуватися в кінці життя,
це погані передчуття, які починають збуватися,
це те, в межах чого ти вимушений переховуватися,
і заради чого погоджуєшся продаватися.
Те, що закладається в тебе замість агресії,
те, що ти маєш сплатити до останнього цента,
життя – це бізнес, на який ти не маєш ліцензії,
бог – це менеджер із аптеки, який не продасть тобі без рецепта.
Життя – це як курс бакса, який ніколи не стабілізується,
це як рахунок у банку, на який ти завжди опираєшся.
І якщо ти думаєш, що це тебе не стосується,
то я думаю, що ти глибоко помиляєшся.
Тому що кожному, хто вкладався і вписувався,
щедро воздасться зрештою за кожен із траблів,
за кожен із листопадів, що на нього осипався,
за тишу і темряву, до яких він потрапив.
І повернувшись до кожного, з ким довелось триматися
одних законів під прогнутим небом відчаю,
я кажу — кожному з вас буде чого стрьоматися,
згадуючи про мене і про мої свідчення.
Хто знає, яким буде продовження.
Часто життя і обмежується свідоцтвом про народження.
Більшість речей навіть не намагаєшся повторити.
Чим більше бачив, тим менше хочеться про це говорити.
Знаючи текст, важко досидіти до кінця вистави.
Часто останнє бажання – це бажання усіх підставити.
Як говорив Ісус, розкинувши руки –
Я повернуся ще, суки.
2007"
Как сообщал OBOZREVATEL, 25 ноября от сердечного приступа скончался легендарный аргентинский футболист Диего Марадона. Ему было 60 лет. На трагедию отреагировали звезды футбола.