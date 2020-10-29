"Заря" – "Брага": смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги Европы

Луганская "Заря" во втором матче группового турнира Лиги Европы сыграет на своем поле с португальской "Брагой".

После поражения в Лестере команда Виктора Скрипника примет соперника на поле "Славутич-Арена" в Запорожье. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Заря – Брага. Начало игры – в 19:55.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАРЯ – БРАГА

Лига Европы. 2-й тур

Группа G

Запорожье, "Славутич-Арена"

Главный арбитр: Георгий Круашвили (Грузия)

"Заря" (Луганск, Украина) – "Брага" (Португалия) – 0:0

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4 ЧАСА ДО МАТЧА. Здравствуйте, любители футбола! "Заря" попытается добыть первую победу в основной сетке Лиги Европы.

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