"Заря" – "Брага": смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги Европы
Луганская "Заря" во втором матче группового турнира Лиги Европы сыграет на своем поле с португальской "Брагой".
После поражения в Лестере команда Виктора Скрипника примет соперника на поле "Славутич-Арена" в Запорожье. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Заря – Брага. Начало игры – в 19:55.
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАРЯ – БРАГА
Лига Европы. 2-й тур
Группа G
Запорожье, "Славутич-Арена"
Главный арбитр: Георгий Круашвили (Грузия)
"Заря" (Луганск, Украина) – "Брага" (Португалия) – 0:0
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4 ЧАСА ДО МАТЧА. Здравствуйте, любители футбола! "Заря" попытается добыть первую победу в основной сетке Лиги Европы.
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