"Забыл добавить "Героям Слава!" Нардеп потроллил ФИФА за наказание Виды

Футболист сборной Хорватии Домагой Вида вправе публично выразить свою приверженность Украине, за что получил предупреждение от Международной федерации футбола.

"Жаль, товарищи по киевскому "Динамо" не научили Виду после слов "Слава Украине" говорить "Героям Слава!", это самое главное", - отметил в комментарии OBOZREVATEL народный депутат от фракции "Народный фронт" Юрий Береза.

По его словам, Вида имел право высказать свое мнение, ведь футбол - это в первую очередь эмоции.

"К сожалению, ФИФА стала организацией, которая мне напоминает девушку легкого поведения, которая поддерживая диктатора Путина, "ела" деньги "Газпрома", и теперь думает, что не будет Гаагского трибунала, а он будет. Я думаю, что этот чемпионат будет также частью судебного расследования, о том, сколько и кому дал взяток российский диктатор", - считает Береза.

Нардеп также напомнил, что пока чемпионат мира по футболу проходит в России, от рук российских военных на Донбассе гибнут украинцы.

"Вообще хотелось, чтобы этот чемпионат не состоялся в России. Хочу напомнить, сколько погибло украинцев за время мундиаля. И каждая сборная, которая играет, все равно освящает убийство украинцев. Чтобы там ни говорили скептики, когда говорят, что футбол - вне политики, это ложь. Футбол всегда в политике", - резюмировал он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, футболист сборной Хорватии Домагой Вида сделал официальное заявление по поводу своего совместного видео с Вукоевичем, в котором они говорят "Слава Украине!".