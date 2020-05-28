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28 мая • обновлено в 11:09
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Забросил в ворота: голкипер немецкого клуба отметился нелепой ошибкой

1.7т
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Голкипер берлинской "Герты" Руне Ярстейн допустил чудовищную ошибку в выездном матче своей команды против "РБ Лейпцига".

Во втором тайме поединка на 68-й минуте при счете 1:1 игрок хозяев Патрик Шик нанес не самый опасный удар по центру ворот норвежца. Мяч летел прямо в руки Ярстейну, который пытался зафиксировать его, но вместо этого голкипер резко дернул рукой и забросил игровой снаряд в ворота.

Руне Ярстейн

Руне Ярстейн

Несмотря на ляп вратаря, "Герта" сумела свести поединок вничью – 2:2. После 28 туров "РБ Лейпциг" ведет борьбу за попадание Лигу чемпионов и занимает третье место с 55 очками, а берлинцы идут десятыми с 35 пунктами.

Как сообщал OBOZREVATEL, южнокорейский вратарь совершил эпичную ошибку в матче плей-офф местной Кей-лиги.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
Чемпионат Германии
Тег
ФК Герта
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