За что Коломойский дал игрокам "Днепра" по $125 тысяч: интересные истории о футболе

Они не только прекрасно играли в футбол, а также успешно тренировали клубы и сборные.

Некоторые из них стали авторами книг, на страницах которых рассказывают о своей жизни в футболе. Сегодня наш материал именно о них.

Большой популярностью пользуются две книги Леонида Буряка – "Горячие точки поля" (1985 год) и "Я жил в счастливое футбольное время" (2007 год). Популярный в свое время игрок, а затем тренер ряда клубных команд и национальной сборной в своей второй книге рассказывает о своем пути в большой футбол, цене побед и горечи поражений, друзьях-футболистах, настоящей мужской дружбе и предательстве. В книге много фотоиллюстраций из архива Буряка.

"Я посвящаю эту книгу своим родителям, своей семье, своим друзьям и своим болельщикам с чувством любви и благодарности за то, что они помогли мне стать счастливым человеком", – написал в предисловии к своей второй книге автор. Книга, в которой 315 страниц, адресована широкому кругу читателей.

Олег Блохин – рекордсмен советского футбола. 19 сезонов, 585 матчей отыграл в родном "Динамо", семикратный чемпион СССР, двукратный обладатель Кубка обладателей Кубков, обладатель "Золотого мяча"… О нем и его пути в футболе можно почитать в нескольких книгах. Сам же Блохин является автором книги "Гол, который я не забил", которая сразу же стала бестселлером.

В последнее время вновь активизировались на литературном "поле" футболисты. На страницах книги "Все в твоих руках" Александр Шовковский рассказал о своей жизни в большом футболе, в которой он провел 24 сезона, сыграл 636 официальных матчей за "Динамо", с которым 14 раз стал чемпионом Украины, завоевал 11 Кубков страны и шесть Суперкубков Украины. Также многие годы защищал ворота сборной Украины, в составе которой провел 92 матча, а сейчас работает в национальной команде в штабе Андрея Шевченко. Возможно, пройдут годы, и мы будем читать еще одну книгу Александра Шовковского.

Держу в руках книгу с необычным названием "№29". Ее автор – известный в прошлом игрок "Днепра", киевского "Динамо" и сборной Украины (100 матчей в составе национальной команды) Руслан Ротань, работающий сейчас с молодежной сборной страны. Книга носит автобиографический характер. О многом говорит ее двуязычность – текст написан одновременно на украинском и русском, на каждой странице параллельно идут два столбца. В книге 366 страниц, много фото. С теплотой Ротань отзывается о своих партнерах по командам, тренерах, а теплее всего о первом наставнике – Романе Шнейдермане, известном игроке "Днепра", рекордсмене команды по количеству сыгранных матчей.

На страницах "№29" Русик, как называют его друзья и близкие, хвалит Леонида Буряка. И в том, что "Динамо" в сезоне-2005/2006 в квалификации Лиги чемпионов проиграло "Туну" (2:2 в Киеве и 0:1 в Швейцарии), Руслан винит в первую очередь себя – "должен был реализовать пару голевых моментов, а наш тренер Леонид Иосифович правильно развивал команду".

Вот одна из интересных историй, рассказанных в книге. Однажды над игровым уровнем "Днепра" позволили себе иронизировать партнеры Коломойского по "ПриватБанку". Игорь Валерьевич не остался в долгу: связался с основой своей команды, организовал матч в формате "8 против 11" – и финальный свисток зафиксировал победу профессионалов. 125 тысяч долларов на брата – при всех больших победах Ротаня вполне вероятно, что самые большие призовые в карьере он получил за эту выставочную игру.

Автобиографическая книга "№29" украсит коллекцию любого библиофила. Суперобложка, на которой изображен гол Руслана в финале Лиги Европы, десятки фотографий с родными и партнерами Ротаня – посмотреть действительно есть на что.

Не отстают от своих подопечных и тренеры. Свои книги недавно презентовали Николай Павлов, Виталий Кварцяный, знаю, готовят свои "произведения" и другие тренеры. Хотелось бы, чтобы кто-то из известных украинских арбитров взял в руки ручку.

О Валерии Васильевиче Лобановском и его футболе при жизни Мэтра были написаны десятки книг. Появляются они и после смерти гениального тренера. Единственная же книга самого Валерия Васильевича вышла еще в конце 1980-х, когда тренер почувствовал потребность поделиться своими взглядами на футбол.

Конечно, он не мог говорить всю правду до конца, даже в условиях политики "гласности", однако и того, что сказал, достаточно для внимательного изучения книги. Особенности построения отношений с игроками, воспоминания о пути, пройденном с "Динамо", признание своей неправоты в знаменитом конфликте с Масловым, емкие характеристики футболистов, с которыми работал ВВЛ – плотность изложения материала достаточно высока.

Вот два небольших фрагмента из книги Валерия Васильевича, знаменитого нашего тренера, включенного по версии УЕФА в топ-десятку лучших тренеров мира.

"… Современный футбол эволюционирует очень медленно. Но отчего так происходит? Оттого, что некоторые игроки, так называемые звезды (так называемые – потому что из них создали образ звезды журналисты, болельщики, руководители клубов, за которые они играют), получая огромные гонорары, которые не соответствуют уровню их мастерства, хотят, грубо говоря, эксплуатировать свой талант без попытки повышать уровень мастерства… Когда люди получают слишком много, с них становится тяжелее требовать. Сегодня проблема мирового и европейского футбола в том, что вознаграждения и цена игроков опережают их реальную стоимость…"

"Футболисты должны гореть желанием завтра стать немножко лучше, чем они есть сегодня. Надо ставить большие цели. Обязательно. Удастся их достичь или нет – это уже другой вопрос"

13 мая 2002 года на 63-м году жизни перестало биться сердце Валерия Васильевича Лобановского. Осиротело "Динамо". Считаю, что рассуждения Тренера актуальны и сегодня. И еще многие годы мы будем мерять футбол по Лобановскому.

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