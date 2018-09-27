"Ювентус" установил исторический рекорд

Победив "Болонью" в шестом туре чемпионата Италии,туринский "Ювентус" стал первым клубом Серии А , одержавшим тысячу побед в домашних матчах.

А вот среди команд пяти ведущих европейских лиг по этому показателю итальянский клуб расположился на 8-м месте. Лидирует здесь "Ливерпуль" с 1230 домашними победами. Далее расположились еще три британских клуба - "Эвертон" (1224), "Арсенал" (1187) и "Манчестер Юнайтед" (1122). Опережают "Ювентус" также мадридский "Реал"(1078) и "Барселона"(1067).

После покупки туринцами Криштиана Роналду "Ювентус" стартовал в сезоне с семи побед. Последний раз такое случалось 88 лет тому назад.

Туринский клуб ныне возглавляет турнирную таблицу Серии А, набрав 18 очков.

Как сообщал OBOZREVATEL, туринский "Ювентус" с трудом переиграл дерзкого новичка чемпионата Италии