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13 июня • обновлено в 09:44
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"Ювентус" с фейлом Роналду вышел в финал Кубка Италии

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Туринский "Ювентус" сыграл вничью 0:0 с "Миланом" в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии и вышел в финал. Первая встреча между этими командами завершилась со счетом 1:1.

На 14-й минуте защитник "красно-черных" Андреа Конти сыграл рукой в своей штрафной площадке и главный рефери после просмотра VAR назначил пенальти.

Криштиану Роналду не смог забить одиннадцатиметровый. Вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма перевел мяч в штангу.

На 16-й минуте "Ювентус" остался в большинстве после того, как форвард миланцев Андре Ребича был удален за грубую игру против Данило.

"Ювентус" – "Милан" 0:0 (0:0, 0:0)

Ювентус – Буффон, Данило (Куадрадо, 86), де Лигт, Алекс Сандро, Бонуччи, Матюиди (Рабьо, 62), Пьянич (Хедира, 62), Бентанкур, Дуглас Коста (Бернардески, 63), Роналду, Дибала.

Милан – Доннарумма, Конти (Салемакерс, 88), Калабрия (Лаксальт, 88), Романьоли, Кьер, Беннасер, Чалханоглу, Лукас Пакета (Коломбо, 82), Бонавентура (Рафаэл Леау, 52), Кессиэ (Крунич, 82), Ребич.

Предупреждения: Конти (16), Пьянич (43), Хедира (74).

Удаление: Ребич (16).

Отметим, что появились слухи, что португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду может покинуть клуб по окончании сезона. Об этом сообщают разные источники в СМИ.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Чемпионат Италии
Место
Италия
Тег
ФК Ювентус
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