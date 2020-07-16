"Ювентус" нацелился на футболиста "Шахтера"

"Ювентус" заинтересован в приобретении 20-летнего полузащитника донецкого "Шахтера" Маркоса Антонио.

Как сообщает издание Calciomercato, итальянский гранд видит большое будущее в бразильском футболисте и хочет согласовать его трансфер, чтобы затем отдать в аренду в клуб, который сможет предоставить Антонио достаточное количество игровой практики. "Ювентус" считает, что хорошим вариантом для полузащитника мог бы стать "Сассуоло", в котором сумели раскрыться многие молодые таланты.

В нынешнем сезоне Антонио принял участие в 27 матчах "Шахтера" во всех турнирах, забив три гола и отдав две результативные передачи. Его стоимость по данным портала Transfermarkt составляет 4 миллиона евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее защитник "горняков" Додо подтвердил информацию о том, что в его персоне заинтересованы "Бавария" и ПСЖ.