''Ювентус'' готовит мегатрансфер с обладателем "Золотого мяча"

Вслед за покупкой португальца Криштиану Роналду, очередной громкий трнсфер готовится совершить туринский "Ювентус". Итальянский клуб в самое ближайшее время намерен заключить контракт с обладателем "Золотого мяча" - 2018 хорватским полузащитником Лукой Модричем.

Туринцы уже связались с руководством мадридского "Реала" и провели переговоры с самим футболистом, которому предложили контракт на три года, сообщает ilbianconero.com

Лука Модрич готов уйти из "Реала"

В конце 2018 года Лука Модрич отказался переподписывать контракт с мадридцами,который заканчивается в 2020 году, поскольку его не устроили условия нового соглашения.

Как сообщал OBOZREVATEL, миланский "Интер" заинтересован в приобретении полузащитника Луки Модрича, который защищает цвета мадридского "Реала". Президент "галактикос" Флорентино Перес отрицает всякую возможность такого перехода. Босс испанской команды повесил на Луку внушительный ценник.

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