"Ювентус" – "Динамо": онлайн видео голов
Киевское "Динамо" в эти минуты проводит свой гостевой поединок в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
На туринском "Альянц Стэдиум" подопечные Мирчи Луческу играют с местным "Ювентусом".
Счет был открыт на 21-й минуте. Сандро навесил в штрафную на Кьезу, где 23-летний нападающий сборной Итали головой прошил Бущана – 1:0.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть онлайн видео голов.
"Ювентус" Италия – "Динамо" Украина 1:0 (первый тайм)
Гол: 1:0 – 21 Кьеза.
Ювентус – Шченсны, де Лигт, Демирал, Бонуччи, Алекс Сандро, Бентанкур, Маккенни, Рэмзи, Кьеза, Роналду, Мората.
Динамо – Бущан, Забарный, Кендзера, Миколенко, Попов, Вербич, Шапаренко, Цыганков, Шепелев, Родригеш, Сидорчук.
Предупреждение: Бентанкур (10).
Как сообщал OBOZREVATEL, встреча 1-го тура ЛЧ между этими командами завершилась победой итальянской команды (2:0). В прошлом туре динамовцы крупно уступили каталонской "Барселоне"