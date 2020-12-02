"Ювентус" – "Динамо": онлайн видео голов

Киевское "Динамо" в эти минуты проводит свой гостевой поединок в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

На туринском "Альянц Стэдиум" подопечные Мирчи Луческу играют с местным "Ювентусом".

Счет был открыт на 21-й минуте. Сандро навесил в штрафную на Кьезу, где 23-летний нападающий сборной Итали головой прошил Бущана – 1:0.

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"Ювентус" Италия – "Динамо" Украина 1:0 (первый тайм)

Гол: 1:0 – 21 Кьеза.

Ювентус – Шченсны, де Лигт, Демирал, Бонуччи, Алекс Сандро, Бентанкур, Маккенни, Рэмзи, Кьеза, Роналду, Мората.

Динамо – Бущан, Забарный, Кендзера, Миколенко, Попов, Вербич, Шапаренко, Цыганков, Шепелев, Родригеш, Сидорчук.

Предупреждение: Бентанкур (10).

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча 1-го тура ЛЧ между этими командами завершилась победой итальянской команды (2:0). В прошлом туре динамовцы крупно уступили каталонской "Барселоне"