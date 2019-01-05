Юные украинские футболисты попали в тройное ДТП

Детская футбольная команда "Зирочка" из Кропивницкого попала в аварию по дороге на соревнования в Желтых Водах. К счастью, никто из детей не пострадал.

Из-за сложных погодных условий водитель микроавтобуса не справился с управлением. В аварии также пострадали два легковых автомобиля, сообщают Небайдужі Жовті Води.

ДТП команды "Зирочка" Небайдужі Жовті Води

ДТП команды "Зирочка" Небайдужі Жовті Води

ДТП команды "Зирочка" Небайдужі Жовті Води

Юных футболистов после ДТП пересадили в другой автобус и успешно довезли до места назначения. "Зирочка" приняла участие в рождественском турнире на призы ФК "Ингулец".

Как сообщал OBOZREVATEL, страшное ДТП в Ривненской области унесло жизнь многократного чемпиона мира по армрестлингу Василия Пушкаря. Авария произошла 14 ноября на трассе Киев-Чоп. Водитель Citroen, в котором ехал спортсмен, не справился с управлением автомобиля, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик.