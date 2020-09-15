Яремчука вернули в состав "Гента" после увольнения тренера

Украинца Романа Яремчука включили в заявку "Гента" на матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Рапида" после увольнения наставника команды Ласло Болони.

Напомним, что между нашим соотечественником и румынским специалистом произошел конфликт, когда украинский нападающий раскритиковал игру "Гента" под руководством тренера, а тот посоветовал ему искать новый клуб. Казалось, что им удалось уладить эту ситуацию, однако Яремчук не попал в заявку команды на недавний матч чемпионата Бельгии против "Эйпена", а его команда проиграла. Это и стало последней каплей для руководителей, которые уволили Болони из-за неудовлетворительных результатов.

Список футболистов, которые могут принять участие в матче против "Рапида" появился на официальной странице "Гента" в Twitter. Кроме Яремчука, в него попали еще два украинца: защитник Игорь Пластун и полузащитник Роман Безус.

Поединок между бельгийским и австрийским клубами состоится во вторник, 15 сентября, и начнется в 21:30 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZREVATEL, партнер Яремчука по "Генту" признался, что в команде были шокированы словами нашего соотечественника.

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