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Яблонец – Динамо: прогноз на матч Лиги Европы

1.3тЧитать материал на украинском

Киевское "Динамо" не считается фаворитом матча второго тура групповом этапа Лиги Европы, в котором сыграет с чешским "Яблонецом". Команды сойдутся на поле стадиона "Стршельнице" в четверг, 4 октября. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Яблонец – Динамо. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

Ставки на победу вице-чемпионов Украины принимаются с коэффициентом 2,80. Ничья оценивается котировкой 3,10. А показатели на успех чешского коллектива достигают уровня 2,62. При этом аналитики уверены, что игра не порадует зрителей большим количеством забитых мячей. На то, что в матче будет зафиксировано не более двух взятий ворот, можно поставить с коэффициентом 1,60.

Яблонец – Динамо: прогноз на матч Лиги Европы

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Яблонец – Динамо: где смотреть онлайн матч Лиги Европы

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" потеряло одного из главных лидеров команды накануне матча Лиги Европы.

Читайте все новости по теме "Лига Европы" на OBOZREVATEL.

Тема
Лига Европы
Место
Чехия
Объект
ФК Динамо Киев
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