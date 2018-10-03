Яблонец – Динамо: прогноз на матч Лиги Европы

Киевское "Динамо" не считается фаворитом матча второго тура групповом этапа Лиги Европы, в котором сыграет с чешским "Яблонецом". Команды сойдутся на поле стадиона "Стршельнице" в четверг, 4 октября. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Яблонец – Динамо. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

Ставки на победу вице-чемпионов Украины принимаются с коэффициентом 2,80. Ничья оценивается котировкой 3,10. А показатели на успех чешского коллектива достигают уровня 2,62. При этом аналитики уверены, что игра не порадует зрителей большим количеством забитых мячей. На то, что в матче будет зафиксировано не более двух взятий ворот, можно поставить с коэффициентом 1,60.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" потеряло одного из главных лидеров команды накануне матча Лиги Европы.