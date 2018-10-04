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"Яблонец" - "Динамо": букмекеры внезапно поменяли фаворита

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Перед матчем второго тура Лиги Европы между "Яблонецем" и "Динамо" кардинально изменился фаворит поединка. Букмекеры за несколько часов до начала игры резко перевернули коэффициенты на успех киевского клуба.

"Яблонец" - "Динамо": букмекеры внезапно поменяли фаворита

ФК Динамо

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Яблонец – Динамо. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

Ставки на победу украинской команды принимаются за 2,62, в то время как на хозяев поединка ФК "Яблонец" - за 2,8. А показатели того, что команды в этом противостоянии сильнейшего не определят, достигают уровня 3,10.

"Яблонец" - "Динамо": букмекеры внезапно поменяли фаворита

Ранее фаворитом встречи считался чешский клуб, на победу которого букмекеры давали коэффициент 2,62.

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Напомним, что команды сойдутся на поле стадиона "Стршельнице" в четверг, 4 октября.

Как сообщал OBOZREVATEL, в матче против "Яблонеца" не сыграет лидер бело-синих.

Читайте все новости по теме "Лига Европы" на OBOZREVATEL.

Тема
Лига Европы
Место
Чехия
Объект
ФК Динамо Киев
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