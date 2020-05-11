Выше "Лужников": "Донбасс Арена" вошла в топ-20 лучших стадионов мира

Украинская "Донбасс Арена", которая находится в оккупированном Россией Донецке, с 9,4 тысячами голосов заняла 18-е место в рейтинге лучших стадионов мира во версии издания Marca.

На сайте информагентства появились результаты голосования, в котором приняли участие 14 миллионов человек. Лучшей ареной мира был выбран Каирский международный стадион, на котором свои домашние матчи проводит "Аль-Ахли" (124,4 тысяч голосов). На второй и третьей позициях расположились два испанских стадиона – мадридский "Сантьяго Бернабеу" (54,4 тысяч голосов) и барселонский "Камп Ноу" (32,1 тысяч голосов).

"Донбасс Арена" ДонПресс

Десятка лучших арен выглядит следующим образом:

1. Каирский международный стадион ("Аль-Ахли") – 124,4 тысяч голосов;

2. "Сантьяго Бернабеу" ("Реал Мадрид") – 54,4 тысяч голосов;

3. "Камп Ноу" ("Барселона") – 32,1 тысяч голосов;

4. "Сан Мамес" ("Атлетик" Бильбао) – 25,7 тысяч голосов;

5. "Монументаль де Чили" ("Коло-Коло") – 23,5 тысяч голосов;

6. "Ванда Метрополитано" ("Атлетико Мадрид") – 22,2 тысячи голосов;

7. "Ла Бомбонера" ("Бока Хуниорс") – 20,5 тысяч голосов;

8. "Энфилд" ("Ливерпуль") – 18,9 тысяч голосов;

9. "Сигнал Идуна Парк" ("Боруссия" Дортмунд) – 15,6 тысяч голосов;

10. Олимпийский стадион в Тунисе ("Эсперанс") – 14,3 тысяч голосов.

Отметим, что "Донбасс Арена" оказалась выше многих знаменитых стадионов, на которых свои домашние матчи проводят такие гранды, как "Бавария", "Челси", "Ювентус", ПСЖ. Московские "Лужники" заняли 34-е место – 1,5 тысячи голосов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в середине апреля проживающий в оккупированном Россией Донецке местный блогер Виконста показал, как выглядит "Донбасс Арена" и прилегающая к ней местность после почти шести лет войны.

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