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"Все достаточно вежливо": российский журналист рассказал, как попал в Киев на финал Лиги чемпионов

7.7тЧитать новость на украинском

Журналисту российского издания "Спорт-Экспресс" Дмитрию Зеленову пришлось несколько десятков минут отвечать на вопросы пограничников во время прохождения украинской границы. Представитель СМИ прибыл в Киев на финал Лиги чемпионов, причем добирался до столицы через Беларусь.

Об этом Зеленов рассказал в своей статье на сайте издания.

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"На границе я был в очереди одним из первых, но прошел ее в итоге последним. Взглянув на мой паспорт, офицер пограничного контроля аэропорта Жуляны, женщина средних лет, попросила подождать в сторонке. Затем меня пригласили в отдельное помещение, где задали несколько вопросов. Когда в последний раз был в Украине? Когда посещал Крым? Сколько везу с собой денег? Где останавливаюсь? Где аккредитация на матч? Собеседование и проверка заняли около 40 минут. Все достаточно вежливо. Штамп – и я в Киеве", – поделился эмоциями журналист.

Отметим, что ранее в Киеве заявляли, что не допустят к работе на финале Лиги чемпионов представителей российских СМИ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве толпа неизвестных напала на фанатов английского "Ливерпуля". В Министерстве внутренних дел Украины прокомментировали инцидент.

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Темы
финал Лиги чемпионовЛига чемпионов
Место
УкраинаКиев
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