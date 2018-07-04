МоваЯзык
Регистрация
ЭкономикаШоу
Чемпионат мира 2018
ТаблицаКалендарьНовости

Вратарей ЧМ-2018 уличили в мухлеже

3.2тЧитать новость на украинском

На чемпионате мира в России к исходу 1/8 турнира было пробито три серии послематчевых пенальти.

Новости
"Нас опустили": вратарь Испании жестко высказался после поражения от России

В материале The Guardian, посвященном этому факту, говорится о читерстве вратарей, которые эти самые пенальти отбивали. Речь идет о конкретных восьми случаях мошенничества стражей ворот.

Согласно правилам Международной федерации футбола (ФИФА), голкипер должен находиться на линии, пока игрок, который пробивает пенальти, не коснется мяча. Следует, что в каждом из восьми эпизодов вратари не переигрывали полевых игроков по правилам.

Больше всего досталось киперу хорватов Даниелю Субашичу. Он нарушал описанное правило, сильно выходя вперед с линии ворот, отразив при этом три удара в матче с командой Дании.

Даниель Субашич

Датский вратарь Каспер Шмейхель также "обошел систему" в противостоянии с киевским динамовцем Йосипом Пиваричем в матче Хорватия - Дания.

Каспер Шмейхель

ITV

В противостоянии Испания – Россия Игорь Акинфеев также смухлевал, выпрыгнув из ворот до ударов Коке и Аспаса.

Игорь Акинфеев

BBC

Один к одному ситуация произошла во время встречи Англии и Колумбии, когда Оспина отразил выстрел Хендерсона, а Пикфорд отразил удар Бакки, позволив "трем львам" выйти в четвертьфинал мундиаля.

Как сообщал OBOZREVATEL, кипера сборной Хорватии довели до слез перед матчем с командой России.

Читайте все новости по теме "Чемпионат мира 2018" на Обозревателе.

Тема
Чемпионат мира 2018
Персоны
Игорь АкинфеевДаниель СубашичКаспер Шмейхель
Место
Россия
Объекты
сборная Хорватии по футболусборная Англии по футболусборная Дании по футболусборная Испании по футболусборная России по футболу
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
4
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги