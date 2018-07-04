Вратарей ЧМ-2018 уличили в мухлеже

На чемпионате мира в России к исходу 1/8 турнира было пробито три серии послематчевых пенальти.

В материале The Guardian, посвященном этому факту, говорится о читерстве вратарей, которые эти самые пенальти отбивали. Речь идет о конкретных восьми случаях мошенничества стражей ворот.

Согласно правилам Международной федерации футбола (ФИФА), голкипер должен находиться на линии, пока игрок, который пробивает пенальти, не коснется мяча. Следует, что в каждом из восьми эпизодов вратари не переигрывали полевых игроков по правилам.

Больше всего досталось киперу хорватов Даниелю Субашичу. Он нарушал описанное правило, сильно выходя вперед с линии ворот, отразив при этом три удара в матче с командой Дании.

Даниель Субашич

Датский вратарь Каспер Шмейхель также "обошел систему" в противостоянии с киевским динамовцем Йосипом Пиваричем в матче Хорватия - Дания.

Каспер Шмейхель ITV

В противостоянии Испания – Россия Игорь Акинфеев также смухлевал, выпрыгнув из ворот до ударов Коке и Аспаса.

Игорь Акинфеев BBC

Один к одному ситуация произошла во время встречи Англии и Колумбии, когда Оспина отразил выстрел Хендерсона, а Пикфорд отразил удар Бакки, позволив "трем львам" выйти в четвертьфинал мундиаля.

Как сообщал OBOZREVATEL, кипера сборной Хорватии довели до слез перед матчем с командой России.