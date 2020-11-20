Врач, отменивший матч Швейцария – Украина, ранее разрешил играть клубам с COVID-19

Главный врач кантона Люцерн Роджер Харсталл, отменивший матч шестого тура Лиги наций между Швейцарией и Украиной, ранее разрешил провести поединок местного чемпионата, несмотря на COVID-19 у игроков обеих команд.

Как сообщается на Facebook-странице украинской диаспоры в Швейцарии, 6 ноября 2020 года Харсталл позволил ФК "Люцерн" выехать на выездную встречу против "Цюриха", несмотря на коронавирус у нападающего команды, который был выявлен 5 ноября. Все футболисты сдали дополнительные ПЦР-тесты, и они показали отрицательные результаты.

6 ноября в составе "Цюриха" было обнаружено два случая заражения COVID-19. На официальном сайте команды не называли имен игроков, но отметили, что они ни с кем тесно не контактировали, поэтому нет причин применять дополнительные меры безопасности.

Несмотря на эти факты, у властей кантона Люцерн не было никаких опасений касательно проведения матча чемпионата Швейцарии. Более того, в местной команде поблагодарили главного врача за "оперативное и плодотворное сотрудничество в этом вопросе".

Как сообщал OBOZREVATEL, Харсталл отправил сборную Украины на карантин, что привело к отмене поединка последнего тура Лига наций, а затем объяснил свое решение.

После возвращения на родину наша делегация в полном составе сдала тесты на коронавирус, и все они показали отрицательный результат.