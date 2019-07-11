"Возможностей нет": Кокорина и Мамаева закрыли в отдельной камере

Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, которые получили тюремные сроки за разбойные нападения, прибыли в исправительную колонию для отбывания наказания.

Сейчас осужденные находятся на карантине, где пробудут от одной до двух недель. Футболистов посадили в отдельную камеру, чтобы предотвратить возможные эпидемии. Кроме того, Мамаев и Кокорин столкнулись с бытовыми проблемами.

Александр Кокорин и Павел Мамаев RT

"Пересыльная тюрьма очень отличается от следственного изолятора, в котором они до этого находились. Там они могли заказывать ту же воду, здесь таких возможностей нет. Поэтому они попросили привезти им какие-то вещи и продукты первой необходимости", – рассказал юрист Мамаева Игорь Бушманов в интервью телеканалу "360", передает lenta.ru.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Александра Кокорина и Павла Мамаева признали виновными в избиении чиновника Минпромторга РФ и водителя журналистки "Первого канала". Форварду "Зенита" дали полтора года тюрьмы, а его другу – один год и пять месяцев.

8 октября 2018-го Кокорин и Мамаев в компании друзей напали на чиновника в кофейне. Кокорин ударил Дениса Пака стулом по голове, из-за чего тот получил сотрясение мозга.

Футболисты обвинялись по статьям УК РФ "побои" и "хулиганство". Им грозило до 7 лет лишения свободы.

Кроме того, спустя некоторое время появились новые подробности драки.

6 февраля, во время объявления приговора по делу Александра Кокорина и его брата Кирилла, разрыдалась мать спортсмена.

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