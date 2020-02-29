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29 февраля • обновлено в 13:28
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Возможная отмена Евро-2020: УЕФА сделал заявление из-за коронавируса

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пока не собирается менять сроки проведения чемпионата Европы-2020 из-за вспышки коронавируса.

Евро-2020 под угрозой из-за коронавируса

Евро-2020 под угрозой из-за коронавируса

"Евро-2020 начнется 12 июня 2020 года в Риме. УЕФА находится в постоянном контакте с соответствующими международными и местными властями по вопросу коронавируса и его распространения. Сейчас нет необходимости менять что-либо в запланированном расписании турнира. Этот вопрос будет находиться под постоянным контролем", – приводит ТАСС заявление пресс-службы УЕФА.

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25 февраля вице-президент УЕФА Мишель Ува в эфире Rai Radio 1 Sport допустил отмену матчей турниров под эгидой союза, в случае требований со стороны отдельных государств.

Как сообщал OBOZREVATEL, после посещения матча Лиги чемпионов "Аталанта" - "Валенсия" в Италии коронавирусом заразились болельщики из Испании и фанат из Хорватии.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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