Вопреки карантину: эксклюзивное интервью из Италии – о коронавирусе, новых интригах и будущем итальянского футбола

Италия продолжает бороться с бушующим коронавирусом, погрузившись в национальный карантин и ежедневную борьбу с инфекцией.

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Несмотря на пандемию, вокруг возобновления Серии А возникают новые разговоры и разгораются новые страсти. Командам уже не терпится вернуться на поле, ведь борьба за чемпионство остановилась на самом интересном! Но правительство уже пригрозило ввести войска на улицы и ужесточить карантин, если кто-то вздумает хотя бы тренироваться…

OBOZREVATEL пообщался с итальянским скаутом Алексом Великих, который родился в Украине, но уже второй десяток лет работает в Италии и сейчас находится в "вулкане" эпидемии. Как итальянский футбол переживает карантин, как президент "Лацио" провоцирует правительство на радикальные меры, сколько миллионов потеряют клубы и что кроме самого коронавируса мешает возобновить чемпионат сразу после карантина – обо всем этом в нашем интервью!

Не так давно французы шутили над Италией, а теперь карантин и во Франции, а Макрон говорит о войне

- Вы живете и работаете в Италии еще с начала с 2000-х. Подобной ситуации и вызванных трудностей за это время не видели и близко?

- Ранее в Италии бывало разное – и птичий, и свинной грипп, и запрет на употребление говядины, и шутки Франческо Тотти о курицах… Но все это было менее серьезно, без таких строгих мер с запретом выходить на улицу. Сейчас же все жестко. Ситуация очень тяжелая и неожиданная.

Алекс Великих dynamomania.com

Когда все это начиналось в Китае и начинались разговоры, никто и не думал, что в Италии дойдет до такого. У меня была запланирована командировка в Казахстан, и мы еще думали, стоит ли ее отменять, так как Казахстан находится на границе с Китаем, и возможно заражение… Но про Италию тогда и мыслей не было!

- К первым случаям коронавируса в Италии сами итальянцы отнеслись немного снисходительно?

- Когда на севере Италии появились первые случаи, то все считали, что это лишь локальное явление. Относились без глобального характера, даже подшучивали… Даже те же французы где-то смеялись с итальянцев еще недавно. Если помните, приблизительно полторы недели назад известные Charlie Hebdo выпустило свою карикатуру на эту тему с изображением пиццы… А теперь и Италия, и Франция на карантине, а Макрон прямо говорит, что Франция находится в состоянии войны.

- Что сейчас в первую очередь дает надежду людям и вселяет веру? Есть какая-то новость или факт, который дает хоть какой-то, но позитив?

- Позитивом, наверное, можно считать недавнее выступление министра здравоохранения Италии о возможном возобновлении Серии А 3-го или 9 мая. Хотя клубы настаивают, чтобы чемпионат вернулся именно в уик-энд 2-3 мая. Пока рассматриваются разные варианты, но появление даже такого осторожного заявление о датах – это уже позитивный сигнал. Это значит, что к этому времени эпидемия должна пойти на спад.

- Но на данный момент, судя о цифрах, говорить про спад даже не приходится…

- Сейчас в Италии эпидемия вышла на пик, что, по всем прогнозам, продлится до конца марта. Соответственно, когда динамика зараженных и умерших пойдет на уменьшение, это даст людям новую уверенность в завтрашнем дне.

Клубы уже запросили у руководства федерации возможность "заморозить" действующие контракты, которые завершаются 30 июня, и продлить их до 15 июля

- Возвращение Серии А 3 мая – очень оптимистичный сценарий, не так ли? Или вполне реальный?

- Для клубов Серии А это самый оптимистичный сценарий, который только может быть. Но здесь еще возникает проблема с тремя большими стадионами – в Риме, Милане и Турине. На аренах нужно провести полную дезинфекцию и всю необходимую обработку, чтобы там снова безопасно проводить матчи.

Думаю, первые туры после возобновления начнутся без зрителей, за закрытыми дверьми. А потом уже начнут пускать людей, хоть и с определенными ограничениями. Но в любом случае для фанатов этот расклад – самый позитивный момент, озвученный правительством на сегодняшний день.

- На ваш взгляд, какой вариант и сценарий доигровки чемпионата самый реальный?

- В среду, 18 марта, прошло заседание Федерации футбола Италии с участием руководства Ассоциации европейских клубов (ECA) и представителей клубов. Во время этой встречи было выставлено 3 даты возобновления чемпионата: первая – 2-3 мая, вторая – 9 мая, третья – 16 мая. И если самим правительством и федерацией все три варианта являются приемлемыми, то представителями клубов вариант с 16 числом отбрасывается напрочь. Поэтому остается лишь два окна, более предпочтительным из которых является 2-3 мая.

Все стадионы закрыты на замке с 9 марта

- Возможно ли, что в случае дефицита времени (до 30 июня) будут определенные решения насчет формата?

- Такие варианты прорабатывались. Но все же клубы в первую очередь настроены сыграть сезон полностью, продлевая чемпионат как только можно. Клубы уже запросили у руководства федерации рассмотреть возможность "заморозить" действующие контракты (футболистов, тренеров, спонсоров и т.д.), которые завершаются 30 июня, и продлить их до 15 июля.

- То есть, клубы готовы пойти на самые разные уступки и новшества, лишь бы доиграть сезон по полноценному календарю?

- Да, клубы не хотят сокращения сезона и смены формата. На вышеупомянутом заседании поднимался вопрос создания двух плей-офф – для определения чемпиона и для выявления вылетающей команды. Но все кроме одного представители клубов решительно проголосовали против.

Также был вариант признать результаты на момент остановки чемпионата как итоговые и окончательно, уже "из офиса" определить всех участников от Италии в еврокубках следующего сезона. Но это тоже было отброшено.

Судьба итальянского футбола теперь во многом зависит от решений федерации

Еще рассматривался вариант с расширением Серии А до 22-х команд, чтобы автоматом закрыть вопрос с определением вылетающих. Таким образом в этом сезоне никто бы не покинул элиту, а из Серии В зашло бы 2 команды. Стоит сказать, что руководство Серии В склоняется к тому, чтобы "законсервировать" данную турнирную таблицу и закончить чемпионат, выдвинув свои 2 команды на повышение. И такой вариант пока рассматривается, он еще не отбрасывается.

- Много информации появляется о намерении клубов максимально избавиться от налогов до конца сезона…

- Сейчас клубы просят государственной поддержки для итальянского футбола. По предварительным расчетам, ФК потеряют 30 процентов бюджета. Но они просят не вернуть им деньги, равносильные убытку, а предлагают два варианта. Первый – букмекерские конторы. В Италии запрещено прямое спонсорство конторами футбольных клубов, но теперь клубы просят направить доходы от букмекеров на поддержание клубов. Второй вариант, если невозможно реализовать первый – освобождение от налогового обложения контрактов футболистов. Это даст возможность клубам сэкономить ту часть отчислений, которую они делают с каждого контракта, в то же время сохранить все выплаты игрокам.

Со своей стороны от главы федерации поступило предложение, можно сказать, полуофициального характера о снижении футболистами своих контрактных условий, попросту говоря - зарплаты. Сейчас по этому поводу ведутся переговоры с президентом профсоюза футболистов Италии Дамиано Томмази. Но здесь со стороны профсоюза сразу возникает куча вопросов о будущем чемпионата, и футболисты хотят определить условия, при которых они могут пойти на уступки.

- Как на это реагируют футболисты и сам профсоюз?

- Игрокам тоже хочется знать конкретику. Тем более, уже сейчас многие сетуют на тот момент, что если Серия А возобновится сразу матчами, это принесет травмы из-за длительного отсутствия тренировочного процесса. Этот вопрос сейчас очень жестко поднимается в командах всех возрастов – как правильно футболистам поддерживать физическую форму во время карантина?

Все понимают – кто раньше начнет физ. подготовку и возобновит тренировки, тот будет лучше готов к возобновлению чемпионата. А те клубы, которые строго придерживаются указаний властей и представителей спортивной медицины, будут находится в положении отстающих

- Есть хотя бы приблизительные прогнозы насчет разрешения для всех полноценно собираться на базах и тренироваться в обычном режиме?

- Это одна из самых жарких тем сейчас, наверное. Недавно президент "Лацио" Клаудио Лолито обратился к своей команде, призвав футболистов уже с понедельника, 23 марта, заняться физической работой. И все понимают – кто раньше начнет физ. подготовку и возобновит тренировки, тот будет лучше готов к возобновлению чемпионата. А те клубы, которые строго придерживаются указаний властей и представителей спортивной медицины, будут находится в положении отстающих… Поэтому проблема возобновления чемпионата должна решаться в комплексе, чтобы все было сбалансировано.

Но давайте посмотрим, что делается среди клубов Серии А. 5 футболистов в "Фиорентине", 4 – в "Сампдории", 2 – в "Ювентусе", 1 – в "Вероне" – все эти команды, а также "Интер" полностью находятся на двухнедельном карантине. Как эти команды в ближайшее время могут начать подготовку к возобновлению чемпионата?

Блез Матюиди (№14) - один из двух игроков "Ювентуса", подхвативших коронавирус

- Самовольное возобновление тренировок вопреки правительственным "карантинным" указаниям может повлечь за собой штрафы и санкции для клубов?

- Сегодня (разговор состоялся в четверг, 19 марта. - прим. авт) премьер-министр Италии выступил с жестким заявлением насчет массовых мероприятий и пребывания граждан на улице. Например, есть ребята, которые занимаются "джоггингом" (бег трусцой, пробежки) – они в целом нарушают закон и получают штрафы (и даже предупреждения попасть в тюрьму), однако конституционный и апелляционный суды признают эти решения недействительными. Ведь в Италии нет закона, запрещающего именно этот вид деятельности.

Поэтому премьер-министр обозначил, что карантинные меры будут продолжены, и все должны адекватно отнестись к запрету беговой и т.п. работы на свежем воздухе как к настоятельной просьбе. Просьбе, которая может превратиться в закон, для соблюдения которого (и урегулирования ситуации в целом) нужно вводить войска на улицы.

- Серию А надо было прервать ранее, сразу после 25 тура?

- Сейчас этот вопрос переходит в разряд "философских", хотя он безусловно еще вернется. На сегодняшний день у всех мысли только об одном – когда и как возобновить чемпионат. Но я больше чем уверен: когда эпидемия пройдет и настанет момент избрания следующего главы федерации, голосования в Лиге и т.д., все вопросы насчет той ситуации с чемпионатом поднимутся. Многие еще будут использовать те решения в своих интересах.

Безусловно, будет создана специальная комиссия, которая рассмотрит правомерность или неправомерность тех или иных решений и т.д. Но, дай Бог, чтобы мы к этому пришли в нормальном состоянии. Для начала надо выйти из нынешней ситуации, приведя жизнь в порядок. Хотя премьер-министр Италии уже заявил, что нам придется постепенно выходить из этого кризиса. Вернуться к прежней жизни быстро – просто не получится.

- Почему в феврале между Лигой и органами власти (министерством спорта и федерацией футбола) возникло недопонимание и некий конфликт в вопросе остановки чемпионата?

- Есть важный юридический момент – государственные структуры не имеют права влиять на решения коммерческой организации, которой является Серия А. Государство может влиять только на Олимпийский комитет и в определенной степени на федерацию футбола. Ко всеми прочему, сейчас в Италии существует конфликт между президентом Олимпийского комитета Джованни Малаго и главой федерации Габриэле Гравиной.

Малаго в начале выступил с полной поддержкой решения министра здравоохранения о прекращении чемпионата. Это интервью разошлось в СМИ, что по-своему влияло на восприятие ситуации футболистами. В то же время решения глав федерации футбола и Лиги, которые не поддержали Олимпийский комитет и министерство здравоохранения, было другим и мотивировалось большими потерями от остановки Серии А.

Клубам было предложено несколько вариантов продолжения чемпионата, но многие из них были отброшены

Параллельно же свою позицию высказывал профсоюз футболистов, которые через Томмази заявляли – "играть не хотим, но контракты должны выполняться". В итоге сразу несколько разных позиций и привели к конфликту, когда футболистов буквально уговаривали играть и закончить тур.

К сожалению, надо признать, что на все происходящее в Италии влияет и политика. Изначально это все рассматривалось как желание "левых" отнестись к проблеме уже слишком чувствительно. "Правые" же считали, что проблемы нет. Но когда эпидемия разбушевалась и "правые" признали проблему, то стали убеждать "левых", что они не отреагировали достаточно жестко на ситуацию. И даже при нынешних раскладах политики продолжают "перетягивать одеяло" на себя.

Конечно, в этом сезоне "Ювентус" подошел к Лиге чемпионов с очень серьезными амбициями и хотел выиграть ее. Но будет ли теперь команда в состоянии претендовать на кубок – большой вопрос

- За страстями по Серии А в Италии уже смирились с остановкой Лиги чемпионов и Лиги Европы, особо не переживая за судьбу итальянских команд в этих турнирах?

- Хоть еврокубки и приносят прибыль, но все же в приоритете – Серия А. Здесь стоит понимать, что когда нормально возобновятся национальный чемпионаты, вернутся и еврокубки. Иначе не получится. Если уже будет идти чемпионат, думаю, команды смогут найти возможность играть и в еврокубках. А уже какого уровня будут матчи, как покажут себя футболисты – это уже будет загадка.

Кстати, довольна интересна идея проводить еврокубковые матчи в выходные дни, а не в привычные "вторник-среду-четверг". Это говорит о том, что возобновление еврокубков не стоит так остро и идет за вопросом о возвращении внутренних турниров. Уверен, УЕФА уже найдет даты для проведения ЛЧ и ЛЕ, а также может пойти и на изменение форматов – плей-офф в одну стадию, полуфиналы и финал за 3-4 дня на одном стадионе и т.п. Конечно, в этом сезоне "Ювентус" подошел к Лиге чемпионов с очень серьезными амбициями и хотел выиграть ее. Но будет ли теперь команда в состоянии претендовать на кубок – большой вопрос.

- Поражение коронавирусом футболистов четырех команд Серии А – это только начало эпидемии для футбольной среды, или можно говорить, что "обошлись малой кровью"?

- Процесс вирусного заболевания насчитывает от 14-ти до 27 дней. Поэтому сам факт заболевания выявляется в разное время, и на мой взгляд, количество футболистов с коронавирусом будет только увеличиваться. Например, если 2-3 дня назад мы говорили только про Блеза Матуиди, то сегодня его жена также заявила о поражении вирусом. И никто не может гарантировать, что в футбольной общественности не будет новых случаев.

Папу Гомес (на переднем плане) и Руслан Малиновский в одном из матчей за "Аталанту"

Надо дождаться пика эпидемии, который определен ориентировочно на 28 марта, чтобы точно говорить о масштабах. Хотя уже сейчас можно сказать, что ситуация в Брешии и Бергамо – тяжелейшая, людей негде хоронить… Недавно лидер "Аталанты" Папу Гомес обратился к людям даже в резкой форме насчет соблюдения карантина (который люди продолжают нарушать).

- Для Серии В, низших дивизионов, Примавер и детских турниров сезон уже наверняка закончен? Там ориентир на результаты на момент остановки?

- Чемпионат U-19 рассматривается очень серьезно, и я думаю, возобновится вместе с Серией А (возможно, через неделю еще). Что касается Серии В, то как я уже говорил, там руководство согласно остановить чемпионат и признать итоговыми текущие результаты. Если говорить о Серии С, то с этой лигой пару дней назад было достигнуто соглашение, чтобы там рассматривали свою деятельность относительно рекомендаций гос. властей. Не федерации футбола, а именно руководства министерства здравоохранения.

Что касается Серии D и более низких лиг, то там, думаю, чемпионат уже можно считать законченым. Возможно, еще состоятся серии плей-офф за чемпионство. Если говорить о детско-юношеских чемпионатах, то сначала надо понимать, возобновляться ли они вообще в этом сезоне или нет. К сожалению, пока есть понимание, что если эти турниры и вернуться, то не раньше конца мая (или позже). И только для того, чтобы разыграть финальную восьмерку в каждом турнире.

Если говорить о средних клубах Серии А, то это убытки в районе 20 млн. евро, плюс-минус

- Ранее говорилось о том, что из-за пандемии и остановки чемпионата большие клубы не дополучат ориентировочно 30 процентов бюджета. А если прикинуть конкретно по цифрам?

- Здесь надо разделять клубы на два типа – те, которые участвуют и не участвуют в еврокубках. Деньги, которые поступают в клубную кассу из Лиги чемпионов или Лиги Европы, составляют значительную часть бюджета. У Италии на момент остановки в еврокубках было 5 клубов ("Ювентус", "Аталанта", "Наполи", "Интер" и "Рома"), и все они теперь несут убытки. Плюс акции "Ювентуса" и "Ромы" котировались на бирже довольно высоко, но сейчас они существенно потеряли в цене. Поэтому убытки таких клубов рассматриваются в очень больших значениях, которые сразу тяжело привести.

"Ювентус"

Если говорить о средних клубах Серии А, то это убытки в районе 20 млн. евро, плюс-минус. Многое еще касается ситуации с футболистами и их контрактов. Я говорил уже о том, что клубы просят федерацию и хотят поддержки властей в финансовом вопросе и налогообложении контрактов. Также многие клубы сейчас будут избавляться от футболистов, снижая их трансферную стоимость и продавая только ради уменьшения зарплатной ведомости. Но в целом ФК хотят получить своеобразный "налоговый карантин" на некоторое время, чтобы избавиться от налогообложения контрактов футболистов.

- Какие субъекты пострадают в первую очередь – клубы в целом, владельцы клубов в частности или сами футболисты?

- Считаю, что в первую очередь – клубы. Да, футболист как человек попадает в форс-мажор и сталкивается с массой проблем. Но у клуба числится много контрактов, обеспечение которых он должен гарантировать. То есть – сделать все выплаты согласно контракту. Но параллельно доходность клубов очень страдает, и начинаются финансовые проблемы.

- Как в первую очередь пострадает детско-юношеский футбол?

- В следующем сезоне ряд клубов, которые будут выступать в Лиге чемпионов и Юношеской лиге УЕФА и уже сейчас просматривали кандидатов на усиление, пойдут на сокращение бюджета и откажутся от большого пополнения своих юношеских команд. Многие планы и желаемые покупки заморозятся, а приоритет получат свои воспитанники. Здесь в плюсе только те академии, которые работали на качество и воспитывали действительно хороших игроков.

А что касается остального детско-юношеского футбола, то здесь все просто – когда снижается соревновательный фактор, снижается рост качества игроков, новых талантов появляется все меньше. Потерять полгода-год для детей-юношей в процессе формирования – это страшно. Но с другой стороны, это не так опасно, как угроза жизни. Главное, чтобы все были здоровы и живы, остальное можно наверстать. В мировой истории были случаи, когда футболисты возвращались из лагерей-тюрем и становились чемпионами, когда турниры возобновлялись после нескольких лет "простоя" из-за войны и т.д.

Несмотря на ситуацию в Италии, даже сейчас мне звонят многие агенты, оф. представители футболистов или просто родители юных игроков с вопросами "когда просмотры?"

- Вы – скаут, который много находится в движении и разъездах по работе. Насколько тяжело психологически было "переломить" свой обыденный рабочий ритм и сосредоточится на работе из дому?

- Для меня в этом плане обрушился весь мир. В обычном режиме у меня есть четкий график поездок по Италии на разные турниры либо за границу. Но вот в марте пришлось отменить 4 зарубежные поездки… Сейчас моя работа заключается только в просмотре видеоматериала.

Но самая главная проблема состоит в неизвестности – вовсе непонятно, когда и чем это все закончится. Если говорить о взрослых чемпионатах, то там есть определенные графики и планы. Но молодежные чемпионаты и детско-юношеские турниры… Министерство охраны здоровья Италии и спортивные врачи настоятельно рекомендуют воздержаться от групповых тренировок ребят школьного возраста аж до 30 июня! Мне же, как скауту, при таких раскладах нет никакой возможности просмотреть футболистов в академиях, и это серьезный удар.

- Клубы в детско-юношеском секторе сейчас окажутся как потерянные в темноте?

- Да, можно и так сказать. Думаю, здесь все будет заморожено минимум на полгода. Никто не знает, продолжится ли сейчас точно U-19, а что будет с "младшими" дивизионами – U-18 и ниже, даже не могу предположить. На днях вышло новое заявление премьер-министра Италии, который сказал, что нынешний запрет на проведение всех массовых мероприятий до 3 апреля будет продлен до мая. И насколько я понимаю, даже обычный учебный процесс не будет возобновлен в этом учебном году…

- У вас, как у скаута, есть опасение, что теперь после эпидемии игрока будет гораздо тяжелее пригласить играть в Италию?

- Нет. Даже сейчас мне звонят многие агенты, оф. представители футболистов или просто родители юных игроков с вопросами "когда, когда просмотры?". Если бы ситуация имела только национальный характер в Италии – да, это бы отпугивало. Но когда ситуация глобальная, и некоторые страны уже быстро догоняют Италию по количеству заболевших и умирающих, это не повлияют не выбор страны в плане роста и продолжения карьеры.

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