Вице-президент УАФ высказался о судьбе матча Швейцария – Украина

Вице-президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Юрий Записоцкий объяснил, как будет проходить рассмотрение в Европейском футбольном союзе обстоятельств отмены матча Лиги наций Швейцария – Украина.

По словам чиновника, сперва за дело возьмется первая инстанция УЕФА.

"Будет рассматривать апелляционный комитет УЕФА, как первая инстанция. Это процедура, которая отвечает дисциплинарным правилам УЕФА в случае, если дело требует неотложного рассмотрения. Это решение может быть апелляционно обжаловано в Спортивном арбитражный суде CAS в Лозанне. Будет ли оно обжаловано? Будет зависеть от решения УЕФА", - заявил Записоцкий в эфире телеканала "Футбол".

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 ноября главный врач кантона Люцерн отправил нашу команду на карантин и отменил встречу Швейцария – Украина.

Позже он объяснил свое решение, а глава Швейцарского футбольного союза заявил, что этот матч невозможно сыграть в 2021 году и назвал два варианта выхода из этой ситуации.